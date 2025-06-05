Довели, що найкращі: Іспанія здолала Францію у фантастичному півфіналі Ліги націй

У четвер, 5 червня, відбувся півфінальний матч Ліги націй УЄФА сезону-2024/25, в якому чинний чемпіон Європи Іспанія протистояла Франції.

Поєдинок завершився перемогою "Фурії Рохи" з рахунком 5:4.

Голепад розпочався ще в першому таймі. Спершу на 22 хвилині відзначився Ніко Вільямс, а вже за 3 хвилини Мікель Меріно подвоїв перевагу. В обох випадках гольову передачу віддав Мікель Оярсабаль.

Під завісу першого тайму 20-річний Дін Хейсен міг знімати питання щодо переможця, але його гол, після неймовірної комбінації, скасували через офсайд.

Проте скасування голу лише відстрочило невідворотне: вже протягом двох хвилин на старті другого тайму Іспанія відзначилась двічі: спершу Забив Ламін Ямал з пенальті, а потім чудовий гол забив і Педрі.

Кіліан Мбаппе на 59 хвилині спробував повернути Францію в матч, реалізувавши пенальті, який сам і заробив. Але вже невдовзі Ямал забив вдруге та відновив перевагу в 4 м'ячі.

На останніх хвилинах Франція відзначилася ще тричі: спершу дебютант Раян Шеркі шедеврально пробив Уная Сімона, за кілька хвилин Вівіан зрізав у власні ворота, а в компенсований час Коло Муані замкнув передачу Шеркі. З'явилися надії на камбек, але часу на більше не вистачило.

Ліга націй УЄФА сезону-2024/25

Півфінал, 5 червня

Іспанія – Франція 5:4 (2:0)

Голи: 1:0 – 22 Вільямс, 2:0 – 25 Меріно, 3:0 – 54 Ямал (пен.), 4:0 – 55 Педрі, 4:1 – 59 Мбаппе (пен.), 5:1 – 67 Ямал, 5:2 – 79 Шеркі, 5:3 – 84 Вівіан (а.г.), 5:4 - 90+4 Коло Муані

Іспанія: Сімон – Порро, Ле Норман (Вівіан 77), Гюйсен, Кукурелья – Меріно (Гаві 90+1), Субіменді, Педрі (Руїс 64) – Ямал, Оярсабаль (Омородіон 77), Вільямс (Ольмо 64).

Франція: Меньян – Калюлю (Гюсто 63), Конате, Лангле (Л. Ернандес 72), Т. Ернандес – Коне, Рабйо, Дембеле (Коло Муані 76), Олісе (Шеркі 63), Дуе (Баркола 63) – Мбаппе.

Попередження: Ямал 33 – Рабйо 51, Т. Ернандес 82, Коло Муані 90+4

Нагадаємо, що переможець цього матчу зустрінеться з Португалією у фіналі Ліги націй. Вчора, 4 червня, команда Роберто Мартінеса здобула вольову перемогу над Німеччиною (2:1).

Завдяки цій перемозі португальці перервали дві невдалі серії, які тривали більше 20 років.