Збірна Йорданії вперше в історії вийшла на чемпіонат світу

Збірна Йорданії з футболу вперше у своїй історії братиме участь у чемпіонаті світу, кваліфікувавшись на мундіаль 2026 року.

Сьогодні, 5 червня, відбувся матч дев'ятого туру третього етапу відбору в Азії на ЧС-2026, в якому Йорданія розгромно перемогла Оман з рахунком 3:0.

Завдяки цьому результату за тур до фінішу кваліфікації йорданці гарантували собі щонайменше друге місце у групі B, яке виводить напряму на чемпіонат світу-2026.

Також із цієї групи на мундіаль вже кваліфікувалася Південна Корея, у якої після перемоги над Іраком (2:0) 19 очок – на 3 більше, ніж у Йорданії.

Зазначимо, що збірна України ще не розпочала свій шлях у відборі на чемпіонат світу 2026 року. Команда Сергія Реброва виступатиме у групі D, де з нею опинилися Франція, Ісландія та Азербайджан.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем матчів України у кваліфікації ЧС-2026.