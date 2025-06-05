Гол Роналду приніс Португалії перемогу над Німеччиною та путівку до фіналу Ліги націй

У середу, 4 червня, у Мюнхені на "Альянц Арені" відбувся півфінальний матч Ліги націй УЄФА сезону-2024/25, в якому Німеччина приймала Португалію.

Господарі поля підходили до цього поєдинку в статусі фаворита. І в першому таймі вони виглядали як фаворит. Підопічні Юліана Нагельсманна створили кілька хороших моментів, щоб відкрити рахунок, проте Діогу Кошта впорався із цими загрозами.

На старті другої половини гри німці все ж таки забили, але зробили це з ймовірним порушенням правил. Під час закиду м'яча до штрафної, Нік Вольтемаде, перебуваючи в офсайді, заблокував захисника. Цим форвард відкрив шлях Флоріану Вірцу до комфортного удару головою.

Після цього команда Роберто Мартінеса перехопила ініціативу, завдаючи удар за ударом. І в середині другого тайму португальці видали п'ять хвилин, протягом яких вони не тільки відновили паритет, а ще й вийшли вперед.

Спочатку гарний удар вдався Франсішку Консейсау, а потім Кріштіану Роналду вразив порожні ворота, замкнувши передачу Нуну Мендеша.

Незважаючи на те, що до фінального свистка було більше 20 хвилин, Німеччина нічого не змогла створити біля воріт Кошти. Більше того, португальці були ближчими до того, щоб забити свій третій гол. Але й у них нічого не вийшло. У підсумку суддя зафіксував перемогу Португалії з рахунком 2:1.

Ліга націй УЄФА сезону-2024/25

Півфінал, 4 червня

Німеччина – Португалія 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 48 Вірц, 1:1 – 63 Консейсау, 1:2 – 68 Роналду.

Німеччина: тер Штеген – Антон (71 Нмеча), Та, Кох – Кімміх, Павлович (71 Адеємі), Горецка, Міттельштадт (60 Госенс) – Сане (60 Гнабрі), Вірц, Вольтемаде (60 Фуллькруг).

Португалія: Кошта – Ж. Невеш (58 Семеду), Діаш, Інасіу, Мендеш – Р. Невеш (58 Вітінья), Б. Сілва, Трінкау (58 Консейсау), Фернандеш, Нету – Роналду (90 Пальїнья).

Попередження: Та, Вірц, Фуллькруг – Р. Невеш, Діаш.

Збірна Португалії стала першим фіналістом, чекаючи на свого наступного суперника. Він визначиться 5 червня, коли в іншому півфіналі зіграють Іспанія та Франція.

Нагадаємо, що Португалія може вдруге в своїй історії виграти Лігу націй. Раніше вона ставала переможцем даного турніру у сезоні-2018/19.