Узбекистан вперше в своїй історії кваліфікувався на чемпіонат світу

Збірна Узбекистану вперше в своїй історії братиме участь у чемпіонаті світу, кваліфікувавшись на мундіаль 2026 року.

Сьогодні, 5 червня, відбувся матч дев'ятого туру третього етапу відбору в Азії на ЧС-2026, в якому Узбекистан зіграв унічию 0:0 зі своїм прямим конкурентом ОАЕ.

Завдяки цьому результату за тур до фінішу кваліфікації узбеки гарантували собі друге місце таблиці, яке виводить напряму на чемпіонат світу-2026.

Найближче до виходу на мундіаль збірна Узбекистану підбиралася двічі: вона могла вийти на турнір 2006 та 2014 років, але в обох випадках програла в континентальному стиковому матчі.

Зазначимо, що збірна України ще не розпочала свій шлях у відборі на чемпіонат світу 2026 року.

Команда Сергія Реброва виступатиме у групі D, де з нею опинилися Франція, Ісландія та Азербайджан.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем матчів України у кваліфікації ЧС-2026.