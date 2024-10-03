Мудрик – у старті Челсі на матч Ліги конференцій проти Гента

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик розпочне матч проти Гента у межах 2 туру Ліги конференцій у стартовому складі.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Нагадаємо, була інформація, що Михайло Мудрик планує покинути Челсі у зимове трансферне вікно.

Українець шукає можливість покинути "синіх" задля перезавантаження кар'єри. Керівництво клубу не проти відпустити Мудрика, адже він програв конкуренцію своїм партнерам по команді та флангу.

Раніше була інформація, що ним цікавиться Марсель. Французький клуб тренує Роберто Де Дзербі, який працював із Мудриком у Шахтарі. Також з'являлись чутки про інтерес до українця з боку каталонської Барселони та англійського Ліверпуля.