Я маю перекинути гроші сам собі? Мудрик розсмішив мережу суперечкою з дівчиною через десерт

Поки навколо майбутнього Михайла Мудрика продовжують точитися розмови через його відсторонення від футболу, сам він, схоже, намагається не втрачати гарного настрою. Цього разу український вінгер опинився в центрі уваги завдяки кумедному відео, яке опублікувала його дівчина Джордін Джонс.

Блогерка поділилася у TikTok роликом із відпочинку пари, де вони разом насолоджуються десертом. Здавалося б, звичайне відео швидко перетворилося на маленьке шоу, яке розсмішило тисячі користувачів.

Спочатку Джордін жартома дорікнула футболісту за те, що той не захотів ділитися своєю порцією солодкого. Після цього між закоханими виникла невелика суперечка щодо складу десерту. Дівчина була переконана, що в ньому є кава, тоді як Мудрик мав іншу думку.

Щоб з'ясувати, хто має рацію, Джордін запропонувала парі на п'ять доларів або фунтів. Саме тоді футболіст видав фразу, яка й стала головним хітом відео.

"Я маю скинути 5 доларів зі своєї картки на свою картку?"

Після цих слів Джордін не стримала сміху, а користувачі соцмереж миттєво почали поширювати уривок у коментарях та фанатських пабліках.

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Нагадаємо, історія спілкування Мудрика та Джордін почалася ще восени після жарту в Instagram. Тоді українець відповів на сторіс американки фразою "Мені спробувати?", а згодом запросив її на побачення до Париж.

Пізніше Джонс прилетіла з Лос-Анджелес до Франції, де пара разом провела час у Діснейленді в Парижі. Їхнє побачення завершилося романтичною велопрогулянкою вулицями Парижа.

Раніше повідомлялося, що Спортивний арбітражний суд підтвердив апеляцію Мудрика проти рішення Футбольної асоціації Англії з приводу допінгового бану.