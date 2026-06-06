Мудрик не зупиняється: український вінгер показав, як тренується під час відсторонення

Михайло Мудрик продовжує наполегливо працювати над собою, незважаючи на вимушену паузу в кар'єрі.

Український вінгер лондонського Челсі, який наразі перебуває під відстороненням, опублікував у своєму Instagram нові відео з тренувального процесу.

На коротких роликах футболіст демонструє роботу над фізичною формою та не приховує, що продовжує інтенсивно тренуватися навіть далеко від офіційних матчів.

Для Мудрика це вже не перша подібна публікація за останній час. Українець регулярно показує підписникам, що не випадає з тренувального ритму та намагається підтримувати оптимальні кондиції.

Нагадаємо, Футбольна асоціація Англії (FA) у січні 2026 року дискваліфікувала Михайла Мудрика на чотири роки за вживання допінгу.

Український вінгер Челсі 25 лютого 2026 року подав апеляцію у Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS).

Наразі сторони обмінюються документами, а судове засідання у справі ще не призначене.