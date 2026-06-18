Дівчина Мудрика засвітила футболіста під час романтичної відпустки в Італії

Михайло Мудрик продовжує залишатися в центрі уваги вболівальників навіть далеко від футбольного поля. Цього разу новим кадром із українським вінгером поділилася його дівчина Джордін Джонс.

У своїх Instagram Stories американська блогерка опублікувала фото футболіста під час спільного відпочинку в Італії. На знімку Мудрик сидить за столиком у ресторані в світлій сорочці та уважно вивчає меню, обираючи страву.

Разом із фото Джордін дала зрозуміти, що зараз пара проводить час саме в Італії. Деталей щодо локації вона не розкрила, однак кадр швидко розлетівся серед шанувальників футболіста.

Нагадаємо, Футбольна асоціація Англії (FA) у січні 2026 року дискваліфікувала Михайла Мудрика на чотири роки за вживання допінгу.

Український вінгер Челсі 25 лютого 2026 року подав апеляцію у Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS).

Наразі сторони обмінюються документами, а судове засідання у справі ще не призначене.