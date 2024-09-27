Мудрик розглядає можливість піти з Челсі – джерело

Вінгер збірної України Михайло Мудрик планує покинути Челсі у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, українець шукає можливість покинути "синіх" задля перезавантаження кар'єри. Керівництво клубу не проти відпустити Мудрика, адже він програв конкуренцію своїм партнерам по команді та флангу.

Нагадаємо, декілька днів тому Челсі розгромив у матчі 1/16 фіналу Кубку ліги Барроу з рахунком 5:0. Українець провів на полі всі 90 хвилин та зумів відзначитись гольовим пасом.

Раніше була інформація, що ним цікавиться Марсель. Французький клуб тренує Роберто Де Дзербі, який працював із Мудриком у Шахтарі. Також з'являлись чутки про інтерес до українця з боку каталонської Барселони.