Шевченко – про допінг-справу Мудрика: УАФ не була стороною конфлікту

Президент УАФ Андрій Шевченко висловився про ситуацію навколо допінг-справи українського вінгера Михайла Мудрика.

За словами Шевченка, УАФ не причетна до справи, однак підтримувала Мудрика та співпрацювала з його юристами.

"УАФ ніколи не була стороною конфлікту в цій ситуації. Наша позиція незмінна — ми віримо в Михайла та в те, що він усе зробив правильно. Чекаємо на його повернення. Ми готові були допомагати й допомагали за всіма запитами, які надсилали юристи. Усю інформацію, яку нам вдалося зібрати, ми передавали", — сказав Шевченко.

Також президент УАФ підтвердив, що асоціація підтримувала контакт із представниками футболіста під час розгляду справи.

"Ми перебували в діалозі з юристами Мудрика та завжди відповідали на їхні звернення. Наразі Михайло отримав від Англійської футбольної асоціації дискваліфікацію на чотири роки та подав апеляцію. Найближчим часом Спортивний арбітражний суд у Лозанні розгляне апеляцію. Сподіваємося, буде ухвалене справедливе рішення і термін дискваліфікації скоротять", – додав він.

Раніше у медіа з'являлися припущення, що допінг-скандал Мудрика нібито може бути пов'язаний зі збірною України, де він міг отримати ліки із забороненою речовиною.

Нагадаємо, що Футбольна асоціація Англії (FA) у січні 2026 року дискваліфікувала Михайла Мудрика на чотири роки за вживання допінгу.

Український вінгер Челсі 25 лютого 2026 року подав апеляцію у Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS).

Наразі сторони обмінюються документами, а судове засідання у справі ще не призначене.