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Циганков вийде з перших хвилин у матчі Ліги чемпіонів проти Мілана

Олексій Погорелов — 22 січня 2025, 21:20
Циганков вийде з перших хвилин у матчі Ліги чемпіонів проти Мілана
Віктор Циганков
ФК Жирона

У середу, 22 січня, у межах сьомогу туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25 зіграють Мілан та Жирона.

Український вінгер каталонського клубу Віктор Циганков отримав від головного тренера Мічела місце в стартовому складі команди на цей поєдинок.

Стартовий свисток зустрічі між Міланом та Жироною прозвучить о 22:00 за київським часом.

Варто зазначити, що для 27-річного футболіста це буде вже друга поява на полі з перших хвилин після повернення з лазарету. Кількома днями раніше він повністю відіграв матч Ла Ліги проти Севільї (1:2).

У нинішньому сезоні Віктор Циганков взяв участь у 12 іграх, у яких записав на свій рахунок один гол та дві результативні передачі.

Нагадаємо, що вчора Анатолій Трубін пропустив п'ять голів у поєдинку з Барселоною (4:5). Незважаючи на це, він уникнув статусу найгіршого гравця матчу.

Жирона Ліга чемпіонів Мілан Віктор Циганков Ліга чемпіонів-2024/25

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