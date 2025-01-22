Трубін дізнався оцінку за матч проти Барселони в Лізі чемпіонів, у якому він пропустив 5 голів

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін отримав посередню оцінку за матч проти Барселони в межах 7 туру основного етапа Ліги чемпіонів, у якому його команда програла 4:5.

Статистичний портал SofaScore оцінив його гру в 6,4 бали. Водночас найкращим гравцем матчу було визнано вінгера Барселони Рафінью (8,9), який оформив дубль та приніс вольову перемогу своїй команді в протистоянні.

Кращим у складі Бенфіки став нападник Вангеліс Павлідіс (8,6), який також оформив дубль.

Нагадаємо, що сьогодні київське Динамо провело матч проти турецького Галатасарая (3:3) в 7 турі Ліги Європи та здобуло перше очко в цьогорічному розіграші ЛЄ.

Проте це не допомогло команді піднятися з останнього місця в турнірній таблиці.