Трубін дізнався оцінку за матч проти Барселони в Лізі чемпіонів, у якому він пропустив 5 голів
Анатолій Трубін
ФК Бенфіка
Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін отримав посередню оцінку за матч проти Барселони в межах 7 туру основного етапа Ліги чемпіонів, у якому його команда програла 4:5.
Статистичний портал SofaScore оцінив його гру в 6,4 бали. Водночас найкращим гравцем матчу було визнано вінгера Барселони Рафінью (8,9), який оформив дубль та приніс вольову перемогу своїй команді в протистоянні.
Кращим у складі Бенфіки став нападник Вангеліс Павлідіс (8,6), який також оформив дубль.
Нагадаємо, що сьогодні київське Динамо провело матч проти турецького Галатасарая (3:3) в 7 турі Ліги Європи та здобуло перше очко в цьогорічному розіграші ЛЄ.
Проте це не допомогло команді піднятися з останнього місця в турнірній таблиці.