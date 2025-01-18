Жирона з асистом Циганкова поступилась Севільї у 20 турі Ла Ліги
У суботу, 18 січня, відбулися матчі 20 туру іспанської Ла Ліги.
У стартовому поєдинку дня Жирона вдома поступилась Севільї (1:2). Український півзахисник каталонців Віктор Циганков, який вперше після травми розпочав гру у стартовому складі, долучився до гола команди. Віктор після розіграшу кутового навісив на Арнау Мартінеса, який влучно пробив головою.
Для українця це була третя результативна дія у поточному чемпіонаті. Раніше він відзначився голом та асистом у грі проти Осасуни.
Водночас Севілья на старті другої половини зрівняла рахунок після голу Сауля Ньїгеса, а на 88-й хвилині вийшла вперед після індивідуального проходу Доді Лукебакіо.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
20 тур, 18 січня
Жирона – Севілья 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 – 36 Мартінес (Циганков), 1:1 – 59 Ньїгес, 1:2 – 88 Лукебакіо
Сьогодні відбудеться ще три матчі:
17:15 Леганес – Атлетико
19:30 Бетіс – Алавес
22:00 Хетафе – Барселона