Жирона з асистом Циганкова поступилась Севільї у 20 турі Ла Ліги

У суботу, 18 січня, відбулися матчі 20 туру іспанської Ла Ліги.

У стартовому поєдинку дня Жирона вдома поступилась Севільї (1:2). Український півзахисник каталонців Віктор Циганков, який вперше після травми розпочав гру у стартовому складі, долучився до гола команди. Віктор після розіграшу кутового навісив на Арнау Мартінеса, який влучно пробив головою.

Для українця це була третя результативна дія у поточному чемпіонаті. Раніше він відзначився голом та асистом у грі проти Осасуни.

Водночас Севілья на старті другої половини зрівняла рахунок після голу Сауля Ньїгеса, а на 88-й хвилині вийшла вперед після індивідуального проходу Доді Лукебакіо.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

20 тур, 18 січня

Жирона – Севілья 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 36 Мартінес (Циганков), 1:1 – 59 Ньїгес, 1:2 – 88 Лукебакіо

Сьогодні відбудеться ще три матчі:

17:15 Леганес – Атлетико

19:30 Бетіс – Алавес

22:00 Хетафе – Барселона