Шахтар дізнався суперників в основному етапі Ліги чемпіонів: результати жеребкування

У четвер, 27 серпня, відбулося жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2026/27.

За підсумками матчів кваліфікаційного раунду плейоф визначилися 36 команд, які виступатимуть на етапі ліги головного єврокубку. Всі вони були розподілені по чотирьох кошиках згідно з їхніми коефіцієнтами.

Як відомо, Україну в турнірі представить донецький Шахтар, який за підсумками жеребкування зіграє проти Реала Андрія Луніна, Інтера, Спортинга, ПСВ, Фенербахче, Лейпцига, АЕКа Олександра Зубкова та Слована Миколи Кухаревича та Данила Ігнатенка.

Результати жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів УЄФА

Кошик 1

ПСЖ (Франція) – Барселона (вдома), Манчестер Сіті (на виїзді), Рома (вдома), Астон Вілла (на виїзді), Галатасарай (вдома), Вільярреал (на виїзді), Слован (вдома), Комо (на виїзді);

Баварія (Німеччина) – Арсенал (вдома), Атлетико (на виїзді), Бетіс (вдома), Манчестер Юнайтед (на виїзді), Буде-Глімт (вдома), Лілль (на виїзді), Славія (вдома), Вікінг (на виїзді);

Реал (Іспанія) – Інтер (вдома), Арсенал (на виїзді), ПСВ (вдома), Рома (на виїзді), Лейпциг (вдома), Шахтар (на виїзді), ЛАСК (вдома), АЕК (на виїзді);

Ліверпуль (Англія) – Атлетико Мадрид (вдома), Інтер (на виїзді), Порто (вдома), Брюгге (на виїзді), Вільярреал (вдома), Фенербахче (на виїзді), Ланс (вдома), ЛАСК (на виїзді);

Інтер (Італія) – Ліверпуль (вдома), Реал (на виїзді), Брюгге (вдома), Боруссія Д (на виїзді), Шахтар (вдома), Феєнорд (на виїзді), Штутгарт (вдома), Слован (на виїзді);

Манчестер Сіті (Англія) – ПСЖ (вдома), Барселона (на виїзді), Спортинг (вдома), Порто (на виїзді), Наполі (вдома), Лейпциг (на виїзді), АЕК (вдома), Ланс (на виїзді);

Арсенал (Англія) – Реал Мадрид (вдома), Баварія (на виїзді), Боруссія Дортмунд (вдома), Бетіс (на виїзді), Лілль (вдома), Наполі (на виїзді), Сабах (вдома), Славія (на виїзді);

Барселона (Іспанія) – Манчестер Сіті (вдома), ПСЖ (на виїзді), Астон Вілла (вдома), Спортинг (на виїзді), Феєнорд (вдома), Галатасарай (на виїзді), Комо (вдома), Сабах (на виїзді);

Атлетико (Іспанія) – Баварія (вдома), Ліверпуль (на виїзді), Манчестер Юнайтед (вдома), ПСВ (на виїзді), Фенербахче (вдома), Буде-Глімт (на виїзді), Вікінг (вдома), Штутгарт (на виїзді);

Кошик 2

Боруссія Дортмунд (Німеччина) –Інтер (вдома), Арсенал (на виїзді), Бетіс (вдома), Астон Вілла (на виїзді), Вільярреал (вдома), Буде-Глімт (на виїзді), АЕК (вдома), Сабах (на виїзді);

Рома (Італія) – Реал Мадрид (вдома), ПСЖ (на виїзді), Спортинг (вдома), Манчестер Юнайтед (на виїзді), Лілль (вдома), Фенербахче (на виїзді), Слован (вдома), АЕК (на виїзді);

Спортинг (Португалія) – Барселона (вдома), Манчестер Сіті (на виїзді), Манчестер Юнайтед (вдома), Рома (на виїзді), Галатасарай (вдома), Шахтар (на виїзді), ЛАСК (вдома), Ланс (на виїзді);

Астон Вілла (Англія) – ПСЖ (вдома), Барселона (на виїзді), Боруссія Д (вдома), Брюгге (на виїзді), Фенербахче (вдома), Галатасарай (на виїзді), Вікінг (вдома), Славія (на виїзді);

Порту (Португалія) – Манчестер Сіті (вдома), Ліверпуль (на виїзді), ПСВ (вдома), Бетіс (на виїзді), Наполі (вдома), Феєнорд (на виїзді), Славія (вдома), ЛАСК (на виїзді);

Манчестер Юнайтед (Англія) – Баварія (вдома), Атлетико (на виїзді), Рома (вдома), Спортинг (на виїзді), Лейпциг (вдома), Вільярреал (на виїзді), Сабах (вдома), Комо (на виїзді);

Брюгге (Бельгія) – Ліверпуль (вдома), Інтер (на виїзді), Астон Вілла (вдома), ПСВ (на виїзді), Буде-Глімт (вдома), Наполі (на виїзді), Ланс (вдома), Штутгарт (на виїзді);

Бетіс (Іспанія) – Арсенал (вдома), Баварія (на виїзді), Порту (вдома), Боруссія Д (на виїзді), Феєнорд (вдома), Лілль (на виїзді), Комо (вдома), Слован (на виїзді);

ПСВ (Нідерланди) – Атлетико (вдома), Реал Мадрид (на виїзді), Брюгге (вдома), Порту (на виїзді), Шахтар (вдома), Лейпциг (на виїзді), Штутгарт (вдома), Вікінг (на виїзді);

Кошик 3

Феєнорд (Нідерланди) – Інтер (вдома), Барселона (на виїзді), Порту (вдома), Бетіс (на виїзді), Лейпциг (на виїзді), Галатасарай (вдома), Комо (на виїзді), Вікінг (на виїзді);

Лілль (Франція) – Баварія (вдома), Арсенал (на виїзді), Бетіс (вдома), Рома (на виїзді), Галатасарай (вдома), Буде-Глімт (на виїзді), Слован (вдома), Штутгарт (на виїзді;

Буде-Глімт (Норвегія) – Атлетико (вдома), Баварія (на виїзді), Боруссія Д (вдома), Брюгге (на виїзді), Лілль (вдома), Наполі (на виїзді), ЛАСК (вдома), Ланс (на виїзді);

Наполі (Італія) – Арсенал (вдома), Манчестер Сіті (на виїзді), Брюгге (вдома), Порту (на виїзді), Буде-Глімт (вдома), Вільярреал (на виїзді), Вікінг (вдома), Сабах (на виїзді);

РБ Лейпциг (Німеччина) – Манчестер Сіті (вдома), Реал Мадрид (на виїзді), ПСВ (вдома), Манчестер Юнайтед (на виїзді), Шахтар (вдома), Феєнорд (на виїзді), Ланс (вдома), Комо (на виїзді).

Вільярреал (Іспанія) – ПСЖ (вдома), Ліверпуль (на виїзді), Манчестер Юнайтед (вдома), Боруссія Д (на виїзді), Наполі (вдома), Фенербахче (на виїзді), Сабах (вдома), Славія (на виїзді);

Фенербахче (Туреччина) – Ліверпуль (вдома), Атлетико (на виїзді), Рома (вдома), Астон Вілла (на виїзді), Вільярреал (вдома), Шахтар (на виїзді), Славія (вдома), ЛАСК (на виїзді);

Шахтар Донецьк (Україна) – Реал Мадрид (вдома), Інтер (на виїзді), Спортинг (вдома), ПСВ (на виїзді), Фенербахче (вдома), Лейпциг (на виїзді), АЕК (вдома), Слован (на виїзді);

Галатасарай (Туреччина) – Барселона (вдома), ПСЖ (на виїзді), Астон Вілла (вдома), Спортинг (на виїзді), Феєнорд (вдома), Лілль (на виїзді), Штутгарт (вдома), АЕК (на виїзді).

Кошик 4

Славія (Чехія) – Арсенал (вдома), Баварія (на виїзді), Астон Вілла (вдома), Порту (на виїзді), Вільярреал (вдома), Фенербахче (на виїзді), Ланс (вдома), Сабах (на виїзді);

Слован (Словаччина) – Інтер (вдома), ПСЖ (на виїзді), Бетіс (вдома), Рома (на виїзді), Шахтар (вдома), Лілль (на вїизді)

Штутгарт (Німеччина) – Атлетико (вдома), ІНтер (на виїзді), Брюгге (вдома), ПСВ (на виїзді), Лілль (вдома), Галатасарай (на виїзді), Вікінг (вдома), Слован (на виїзді);

АЕК (Греція) – Реал Мадрид (вдома), Манчестер Сіті (на виїзді), Рома (вдома), Боруссія Дортмунд (на виїзді), Галатасарай (вдома), Шахтар (на виїзді), ЛАСК (вдома), Комо (на виїзді);

ЛАСК (Австрія) – Ліверпуль (вдома), Реал (на виїзді), Порту (вдома), Спортинг (на виїзді), Фенербахче (вдома), Буде-Глімт (на виїзді), Слован (вдома), АЕК (на виїзді);

Комо (Італія) – ПСЖ (вдома), Барселона (на виїзді), Манчестер Юнайтед (вдома), Бетіс (на виїзді), Лейпциг (вдома), Феєнорд (на виїзді), АЕК (вдома), Ланс (на виїзді);

Ланс (Франція) – Манчестер Сіті (вдома), Ліверпуль (на виїзді), Спортинг (вдома), Брюгге (на виїзді), Буде-Глімт (вдома), Лейпциг (на виїзді), Комо (вдома), Славія (на виїзді);

Вікінг (Норвегія) – Баварія (вдома), Атлетико (на виїзді), ПСВ (вдома), Астон Вілла (на виїзді), Феєнорд (вдома), Наполі (на виїзді), Сабах (вдома), Штутгарт (на виїзді);

Сабах (Азербайджан) – Барселона (вдома), Арсенал (на виїзді), Боруссія Дортмунд (вдома), Манчестер Юнайтед (на виїзді), Наполі (вдома), Вільярреал (на виїзді), Славія (вдома), Вікінг (на виїзді);

Кожна команда зіграє з вісьмома суперниками в одноматчевих поєдинках: по чотири домашні та чотири виїзні матчі.

Загальний етап єврокубку розпочнеться матчами першого туру 8-10 вересня. Всі ігри останнього восьмого туру проходитимуть в один день, а саме 27 січня 2027 року.