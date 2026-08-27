Жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів: ОНЛАЙН
27 відбувається жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2026/27.
Загальний етап єврокубку розпочнеться матчами першого туру 8-10 вересня. Всі ігри останнього восьмого туру проходитимуть в один день, а саме 27 січня 2027 року.
Напередодні за підсумками матчів кваліфікаційного раунду плейоф визначилися 36 команд, які виступатимуть на етапі ліги головного єврокубку. Всі вони були розподілені по чотирьох кошиках згідно з їхніми коефіцієнтами.
19:25. Нагадаємо, що кожен колектив отримає 8 суперників, по 2 з кожного з 4 кошиків.
Презентуємо вам усі кошики сьогоднішньої події, де поступово заповнюватимуться суперники кожної з команд.
Кошик 1
ПСЖ (Франція) – Барселона (вдома), Манчестер Сіті (на виїзді), Рома (вдома), Астон Вілла (на виїзді), Галатасарай (вдома), Вільярреал (на виїзді), Слован (вдома), Комо (на виїзді);
Баварія (Німеччина) – Арсенал (вдома), Атлетико (на виїзді), Бетіс (вдома), Манчестер Юнайтед (на виїзді), Буде-Глімт (вдома), Лілль (на виїзді), Славія (вдома), Вікінг (на виїзді);
Реал (Іспанія) – Інтер (вдома), Арсенал (на виїзді), ПСВ (вдома), Рома (на виїзді), Лейпциг (вдома), Шахтар (на виїзді), ЛАСК (вдома), АЕК (на виїзді);
Ліверпуль (Англія) – Атлетико Мадрид (вдома), Інтер (на виїзді), Порто (вдома), Брюгге (на виїзді), Вільярреал (вдома), Фенербахче (на виїзді), Ланс (вдома), ЛАСК (на виїзді);
Інтер (Італія) – Ліверпуль (вдома), Реал (на виїзді), Брюгге (вдома), Боруссія Д (на виїзді), Шахтар (вдома), Феєнорд (на виїзді), Штутгарт (вдома), Слован (на виїзді);
Манчестер Сіті (Англія) – ПСЖ (вдома), Барселона (на виїзді), Спортинг (вдома), Порто (на виїзді), Наполі (вдома), Лейпциг (на виїзді), АЕК (вдома), Ланс (на виїзді);
Арсенал (Англія) – Реал Мадрид (вдома), Баварія (на виїзді), Боруссія Дортмунд (вдома), Бетіс (на виїзді), Лілль (вдома), Наполі (на виїзді), Сабах (вдома), Славія (на виїзді);
Барселона (Іспанія) – Манчестер Сіті (вдома), ПСЖ (на виїзді), Астон Вілла (вдома), Спортинг (на виїзді), Феєнорд (вдома), Галатасарай (на виїзді), Комо (вдома), Сабах (на виїзді);
Атлетико (Іспанія) – Баварія (вдома), Ліверпуль (на виїзді), Манчестер Юнайтед (вдома), ПСВ (на виїзді), Фенербахче (вдома), Буде-Глімт (на виїзді), Вікінг (вдома), Штутгарт (на виїзді);
Кошик 2
Боруссія Дортмунд (Німеччина) –Інтер (вдома), Арсенал (на виїзді), Бетіс (вдома), Астон Вілла (на виїзді), Вільярреал (вдома), Буде-Глімт (на виїзді), АЕК (вдома), Сабах (на виїзді);
Рома (Італія) – Реал Мадрид (вдома), ПСЖ (на виїзді), Спортинг (вдома), Манчестер Юнайтед (на виїзді), Лілль (вдома), Фенербахче (на виїзді), Слован (вдома), АЕК (на виїзді);
Спортинг (Португалія) – Барселона (вдома), Манчестер Сіті (на виїзді), Манчестер Юнайтед (вдома), Рома (на виїзді), Галатасарай (вдома), Шахтар (на виїзді), ЛАСК (вдома), Ланс (на виїзді);
Астон Вілла (Англія) – ПСЖ (вдома), Барселона (на виїзді), Боруссія Д (вдома), Брюгге (на виїзді), Фенербахче (вдома), Галатасарай (на виїзді), Вікінг (вдома), Славія (на виїзді);
Порту (Португалія) – Манчестер Сіті (вдома), Ліверпуль (на виїзді), ПСВ (вдома), Бетіс (на виїзді), Наполі (вдома), Феєнорд (на виїзді), Славія (вдома), ЛАСК (на виїзді);
Манчестер Юнайтед (Англія) – Баварія (вдома), Атлетико (на виїзді), Рома (вдома), Спортинг (на виїзді), Лейпциг (вдома), Вільярреал (на виїзді), Сабах (вдома), Комо (на виїзді);
Брюгге (Бельгія) – Ліверпуль (вдома), Інтер (на виїзді), Астон Вілла (вдома), ПСВ (на виїзді), Буде-Глімт (вдома), Наполі (на виїзді), Ланс (вдома), Штутгарт (на виїзді);
Бетіс (Іспанія) – Арсенал (вдома), Баварія (на виїзді), Порту (вдома), Боруссія Д (на виїзді), Феєнорд (вдома), Лілль (на виїзді), Комо (вдома), Слован (на виїзді);
ПСВ (Нідерланди) – Атлетико (вдома), Реал Мадрид (на виїзді), Брюгге (вдома), Порту (на виїзді), Шахтар (вдома), Лейпциг (на виїзді), Штутгарт (вдома), Вікінг (на виїзді);
Кошик 3
Феєнорд (Нідерланди) –
Лілль (Франція) –
Буде-Глімт (Норвегія) –
Наполі (Італія) –
РБ Лейпциг (Німеччина) –
Вільярреал (Іспанія) – ПСЖ (вдома), Ліверпуль (на виїзді), Манчестер Юнайтед (вдома), Боруссія Д (на виїзді), Наполі (вдома), Фенербахче (на виїзді), Сабах (вдома), Славія (на виїзді);
Фенербахче (Туреччина) –
Шахтар Донецьк (Україна) – Реал Мадрид (вдома), Інтер (на виїзді), Спортинг (вдома), ПСВ (на виїзді), Фенербахче (вдома), Лейпциг (на виїзді), АЕК (вдома), Слован (на виїзді);
Галатасарай (Туреччина)
Кошик 4
Славія (Чехія) –
Слован (Словаччина) –
Штутгарт (Німеччина) –
АЕК (Греція) –
ЛАСК (Австрія) –
Комо (Італія) –
Ланс (Франція) –
Вікінг (Норвегія) –
Сабах (Азербайджан)
19:23. Джорджіо Маркетті вже на сцені для пояснення правил жеребкування.
19:18. Ще однією легендою, що допомагатиме проводити жеребкування ЛЧ буде легендарний іспанський форвард Давід Віллья.
19:16. Ми подивились найкращі моменти в історії легендарного ТіТі, а тепер француз розповідає про чинні успіхи Арсеналу та розмірковує про шанси "канонірів" уперше виграти Лігу чемпіонів.
19:11. Ще одну президентську нагороду отримав легендарний нападник Арсенала, Барселони та збірної Франції Тьєррі Анрі.
19:06. Президент УЄФА вручив вже традиційну нагороду за чесну гру капітану ПСЖ Маркіньйосу. Забрав трофей очільник паризького клубу Нассер Аль-Хелаїфі.
19:03. Церемонія розпочинається, ведучі вже на сцені і також до них підіймається президент УЄФА Александр Чеферін.
19:00. На сцені лунає гімн Ліги чемпіонів, на фоні демонструються найкращі моменти в історії найпрестижнішого клубного турніру у футболі.
Кошики для жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів
Єдиним представником України в Лізі чемпіонів та єврокубках загалом у цьому сезоні буде буде донецький Шахтар, який потрапив до третього кошика.
Також цього сезону в Лізі чемпіонів виступатимуть одразу 5 колективів, у складі яких є українські футболісти. Зокрема, ПСЖ з Іллею Забарним та Реал Мадрид з Андрієм Луніним. Ці клуби є фаворитами на трофей.
Також за вихід у плейоф боротимуться празька Славія з ексголкіпером Карпат Назаром Домчаком, Слован Братислава з півзахисником Данилом Ігнатенком і форвардом Миколою Кухаревичем, а також грецький АЕК, куди влітку перейшов гравець збірної України Олександр Зубков.
- Кошик 1: ПСЖ (Франція), Баварія (Німеччина), Реал Мадрид (Іспанія), Ліверпуль (Англія), Інтер (Італія), Манчестер Сіті (Англія), Арсенал (Англія), Барселона (Іспанія), Атлетіко Мадрид (Іспанія)
- Кошик 2: Боруссія Дортмунд (Німеччина), Рома (Італія), Спортинг (Португалія), Астон Вілла (Англія), Порту (Португалія), Манчестер Юнайтед (Англія), Брюгге (Бельгія), Бетіс (Іспанія), ПСВ (Нідерланди)
- Кошик 3: Феєнорд (Нідерланди), Лілль (Франція), Буде-Глімт (Норвегія), Наполі (Італія), РБ Лейпциг (Німеччина), Вільярреал (Іспанія), Фенербахче (Туреччина), Шахтар (Україна), Галатасарай (Туреччина)
- Кошик 4: Славія Прага (Чехія), Слован Братислава (Словаччина), Штутгарт (Німеччина), АЕК Афіни (Греція), ЛАСК (Австрія), Комо (Італія), Ланс (Франція), Вікінг (Норвегія), Сабах (Азербайджан)
"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2026/27..
Правила проведення жеребкування
Усі матчі ліги проводяться відповідно до системи ліги, за якою кожен клуб грає з вісьмома суперниками в одноматчевих поєдинках. Кожен колектив проводить чотири домашні та чотири виїзні матчі.
Суперники кожної команди, а також те, чи буде кожен матч зіграний вдома, чи на виїзді, визначаються за допомогою жеребкування.
Кожна команда жеребкується проти двох суперників з кожного з чотирьох кошиків і грає з одним суперником з кожного кошика вдома, а з іншим – на виїзді.
Команди з однієї асоціації не можуть бути жеребковані одна проти одної, і кожна команда може грати максимум проти двох суперників з будь-якої іншої асоціації, проте УЄФА може корегувати ці положення, щоб уникнути колізій та ситуацій безвихідності.