Жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів: ОНЛАЙН

19:25. Нагадаємо, що кожен колектив отримає 8 суперників, по 2 з кожного з 4 кошиків.

Презентуємо вам усі кошики сьогоднішньої події, де поступово заповнюватимуться суперники кожної з команд.

Кошик 1

ПСЖ (Франція) – Барселона (вдома), Манчестер Сіті (на виїзді), Рома (вдома), Астон Вілла (на виїзді), Галатасарай (вдома), Вільярреал (на виїзді), Слован (вдома), Комо (на виїзді);

Баварія (Німеччина) – Арсенал (вдома), Атлетико (на виїзді), Бетіс (вдома), Манчестер Юнайтед (на виїзді), Буде-Глімт (вдома), Лілль (на виїзді), Славія (вдома), Вікінг (на виїзді);

Реал (Іспанія) – Інтер (вдома), Арсенал (на виїзді), ПСВ (вдома), Рома (на виїзді), Лейпциг (вдома), Шахтар (на виїзді), ЛАСК (вдома), АЕК (на виїзді);

Ліверпуль (Англія) – Атлетико Мадрид (вдома), Інтер (на виїзді), Порто (вдома), Брюгге (на виїзді), Вільярреал (вдома), Фенербахче (на виїзді), Ланс (вдома), ЛАСК (на виїзді);

Інтер (Італія) – Ліверпуль (вдома), Реал (на виїзді), Брюгге (вдома), Боруссія Д (на виїзді), Шахтар (вдома), Феєнорд (на виїзді), Штутгарт (вдома), Слован (на виїзді);

Манчестер Сіті (Англія) – ПСЖ (вдома), Барселона (на виїзді), Спортинг (вдома), Порто (на виїзді), Наполі (вдома), Лейпциг (на виїзді), АЕК (вдома), Ланс (на виїзді);

Арсенал (Англія) – Реал Мадрид (вдома), Баварія (на виїзді), Боруссія Дортмунд (вдома), Бетіс (на виїзді), Лілль (вдома), Наполі (на виїзді), Сабах (вдома), Славія (на виїзді);

Барселона (Іспанія) – Манчестер Сіті (вдома), ПСЖ (на виїзді), Астон Вілла (вдома), Спортинг (на виїзді), Феєнорд (вдома), Галатасарай (на виїзді), Комо (вдома), Сабах (на виїзді);

Атлетико (Іспанія) – Баварія (вдома), Ліверпуль (на виїзді), Манчестер Юнайтед (вдома), ПСВ (на виїзді), Фенербахче (вдома), Буде-Глімт (на виїзді), Вікінг (вдома), Штутгарт (на виїзді);

Кошик 2

Боруссія Дортмунд (Німеччина) –Інтер (вдома), Арсенал (на виїзді), Бетіс (вдома), Астон Вілла (на виїзді), Вільярреал (вдома), Буде-Глімт (на виїзді), АЕК (вдома), Сабах (на виїзді);

Рома (Італія) – Реал Мадрид (вдома), ПСЖ (на виїзді), Спортинг (вдома), Манчестер Юнайтед (на виїзді), Лілль (вдома), Фенербахче (на виїзді), Слован (вдома), АЕК (на виїзді);

Спортинг (Португалія) – Барселона (вдома), Манчестер Сіті (на виїзді), Манчестер Юнайтед (вдома), Рома (на виїзді), Галатасарай (вдома), Шахтар (на виїзді), ЛАСК (вдома), Ланс (на виїзді);

Астон Вілла (Англія) – ПСЖ (вдома), Барселона (на виїзді), Боруссія Д (вдома), Брюгге (на виїзді), Фенербахче (вдома), Галатасарай (на виїзді), Вікінг (вдома), Славія (на виїзді);

Порту (Португалія) – Манчестер Сіті (вдома), Ліверпуль (на виїзді), ПСВ (вдома), Бетіс (на виїзді), Наполі (вдома), Феєнорд (на виїзді), Славія (вдома), ЛАСК (на виїзді);

Манчестер Юнайтед (Англія) – Баварія (вдома), Атлетико (на виїзді), Рома (вдома), Спортинг (на виїзді), Лейпциг (вдома), Вільярреал (на виїзді), Сабах (вдома), Комо (на виїзді);

Брюгге (Бельгія) – Ліверпуль (вдома), Інтер (на виїзді), Астон Вілла (вдома), ПСВ (на виїзді), Буде-Глімт (вдома), Наполі (на виїзді), Ланс (вдома), Штутгарт (на виїзді);

Бетіс (Іспанія) – Арсенал (вдома), Баварія (на виїзді), Порту (вдома), Боруссія Д (на виїзді), Феєнорд (вдома), Лілль (на виїзді), Комо (вдома), Слован (на виїзді);

ПСВ (Нідерланди) – Атлетико (вдома), Реал Мадрид (на виїзді), Брюгге (вдома), Порту (на виїзді), Шахтар (вдома), Лейпциг (на виїзді), Штутгарт (вдома), Вікінг (на виїзді);

Кошик 3

Феєнорд (Нідерланди) –

Лілль (Франція) –

Буде-Глімт (Норвегія) –

Наполі (Італія) –

РБ Лейпциг (Німеччина) –

Вільярреал (Іспанія) – ПСЖ (вдома), Ліверпуль (на виїзді), Манчестер Юнайтед (вдома), Боруссія Д (на виїзді), Наполі (вдома), Фенербахче (на виїзді), Сабах (вдома), Славія (на виїзді);

Фенербахче (Туреччина) –

Шахтар Донецьк (Україна) – Реал Мадрид (вдома), Інтер (на виїзді), Спортинг (вдома), ПСВ (на виїзді), Фенербахче (вдома), Лейпциг (на виїзді), АЕК (вдома), Слован (на виїзді);

Галатасарай (Туреччина)

Кошик 4

Славія (Чехія) –

Слован (Словаччина) –

Штутгарт (Німеччина) –

АЕК (Греція) –

ЛАСК (Австрія) –

Комо (Італія) –

Ланс (Франція) –

Вікінг (Норвегія) –

Сабах (Азербайджан)