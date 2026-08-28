Спортинг, Реал та Інтер творили історію футболу: Туран оцінив результати жеребкування Ліги чемпіонів

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував результати жеребкування Ліги чемпіонів та оцінив шанси команди на вихід до топ-24 турніру.

Турецького фахівця цитує клубний сайт "гірників".

Тренер наголосив, що всі суперники Шахтаря мають власну історію та сильні футбольні традиції.

"Це все історичні клуби із сильною футбольною культурою. ПСВ – цікава атакувальна команда зі своїми традиціями. АЕК дуже добре розвивається і чудово організував роботу клубу в Греції. У Словані дуже хороший тренер і команда, яка бореться за кожен м'яч", – зазначив він.

Окремо наставник висловився про Фенербахче і Лейпциг.

"Що я можу сказати про Фенербахче? Це один з найбільших клубів нашої країни, з великою культурою та складом, у якому багато гравців найвищого рівня. Лейпциг – клуб, що активно розвивається, з чудовим тренером Мартіном Демікелісом. Це дуже цікава команда", – додав Туран.

Водночас 39-річний фахівець підкреслив, що Спортинг, Реал та Інтер належать до клубів, які мають величезну історію у європейському футболі.

"А якщо взяти Спортинг, Реал та Інтер – це клуби, які творили історію футболу. Тож після жеребкування мої відчуття не змінилися. Ліга чемпіонів – найвищий рівень у футболі", – заявив наставник.

Туран також закликав команду максимально концентруватися на кожному епізоді матчів Ліги чемпіонів.

"У Лізі чемпіонів кожен гол і кожен окремий момент можуть мати вирішальне значення. Тому ми мусимо приділяти увагу кожній деталі та проживати кожну мить цього турніру повною мірою", – резюмував наставник.

Нагадаємо, що 27 серпня відбулося жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2026/27. Україну в турнірі представлятиме донецький Шахтар. За підсумками жеребкування "гірники" зіграють проти Реала, Інтера, Спортинга, ПСВ, Фенербахче, Лейпцига, АЕКа та Слована.

Матчі першого туру відбудуться 8-10 вересня. Домашні поєдинки Шахтар гратиме на лондонській арені "Стемфорд Бридж", яка є домашнім стадіоном Челсі.