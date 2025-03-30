Все було вирішено: Сімеоне звинуватив УЄФА у вильоті Атлетико з Ліги чемпіонів

Головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне повернувся до теми вильоту його команди з Ліги чемпіонів, цього разу звинувативши УЄФА в кінцевому результаті протистояння з Реалом.

Слова 54-річного аргентинця наводить GOAL.

На думку Сімеоне, УЄФА було вигідно, щоб саме "вершкові" пройшли до чвертьфіналу. І тому судді на VAR відмінили реалізований пенальті Хуліана Альвареса у післяматчевій серії, який призвів до поразки "матрацників".

Про це "Ель Чоло" розповів після того, як його підопічні не змогли обіграти Еспаньйол (1:1) у 29 турі іспанської Ла Ліги.

"Ми дуже добре виступили в Лізі чемпіонів, ми добре змагалися, ми виграли другий матч (вдома проти Реала), ми закінчили так, як вирішив УЄФА. Ми виграли, і нас виключили (зі змагання). Я не вважаю це ударом. Те, що сталося, було дуже зрозуміло", – сказав Сімеоне.

Нагадаємо, що у матчі проти Еспаньйола форвард Атлетико Антуан Грізманн побив рекорд Ліонеля Мессі серед легіонерів у Ла Лізі.

А воротар "кольчонерос" Ян Облак вийшов на третє місце в історії клубу за кількістю проведених ігор.