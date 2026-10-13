Вони чинять сильний пресинг на половині поля суперника: Сімеоне – про матч проти МЮ в Лізі чемпіонів

Наставник мадридського Атлетико Дієго Сімеоне поділився очікуваннями від матчу другого туру Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед, віддавши належне силі суперника.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

"Вони чинять сильний пресинг на половині поля суперника. Грають дуже агресивно, з високою інтенсивністю, роблять розумні відкривання, щоб виграти час на першій фазі пресингу, і мають у своєму розпорядженні швидких гравців. Треба обрати найкращий можливий склад і спокійно розпочати поєдинок.

Матч буде довгим, і нам потрібно раціонально розподіляти сили, щоб добре виступити. Баланс як у захисті, так і в атаці завжди робив нас сильнішими, і коли команда працює злагоджено, ми досягаємо відмінних результатів", – сказав Сімеоне.