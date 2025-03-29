Облак вийшов на третє місце в історії Атлетико за кількістю проведених матчів

Воротар Атлетико Ян Облак вийшов на чисте третє місце в історії клубу за кількістю проведених матчів.

Про це "кольчонерос" повідомили на своєму сайті.

Гра 29 туру іспанської Ла Ліги проти Еспаньйола (1:1) стала для 32-річного словенця вже 484-ю у футболці "кольчонерос", що дозволило йому обігнати за цим показником легенду клубу Томаса Реньйонеса (483).

Тепер Облак поступається лише двом футболістам: Аделардо Родрігесу Санчесу (553) та Коке (672), який пропускав матч з Еспаньйолом через травму.

Топ-5 гравців за проведеними матчами у складі Атлетико

Коке – 672 матчів; Аделардо Родрігес Санчес – 553; Ян Облак – 484; Томас Реньйонес – 483; Анхель Корреа – 460.

Ян Облак приєднався до Атлетико влітку 2014 року, перейшовши з Бенфіки за 16 мільйонів євро. У 484 матчах він пропустив 406 голів та 221 раз відстояв на "нуль".

За цей час голкіпер виграв Суперкубок Іспанії (2014/15), Лігу Європи (2017/18), Суперкубок Європи (2018/19) і Ла Лігу (2020/21), а також п'ять трофеїв "Самора" (2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/21). Стільки ж разів цю індивідуальну нагороду вигравали лише Антоні Рамальєтс та Віктор Вальдес.

Раніше стало відомо, що у матчі проти Еспаньйола Антуан Грізманн побив легіонерський рекорд Ліонелся Мессі.