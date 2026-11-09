Більшу частину часу ми грали так, як і хотіли: тренер Атлетико розкрив причину поразки від Барселони

Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне залишився задоволеним грою своїх підопічних у програній домашній зустрічі 12-го туру Ла Ліги-2026/27 проти каталонської Барселони (1:2).

Його цитує Marca.

"Пишаюся своїми хлопцями. Це був чудовий матч. Вони провели дуже хорошу гру. Більшу частину часу ми грали так, як і хотіли. Нам забракло реалізації, необхідної в матчах такого рівня, і ми програли команді, яка вміє реалізовувати свої моменти. У другому таймі мало що змінилося. Вони володіли м'ячем, але не створювали моментів. У нас були моменти в Хуліана Альвареса, а також у Баени та Сорлота, але суперник виявився ефективнішим: у них був один момент, і він завершився голом", – сказав наставник "матрацників".

Сімеоне підтримав аргентинського нападника, який у 12-ти зіграних поєдинках поточного сезону забив лише 2 голи та віддав 3 асисти.

Відзначимо, що Атлетико зазнало другої поразки поспіль у цьому сезоні-2026/27. 3 листопада команда Сімеоне програла вдома мюнхенській Баварії (0:2) у Лізі чемпіонів.

Після цього матчу мадридський колектив замикає трійку лідерів Ла Ліги, маючи у своєму активі 28 балів. Відставання від лідера сезону Барселони складає вже 5 очок, а від другого Реала – 2 пункти.

У наступному турі іспанської першості Атлетико зіграє на виїзді проти Хетафе – 22 листопада о 22:00 (за київським часом).