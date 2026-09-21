Треба вміти поважати арбітра: Сімеоне відповів на слова Моурінью про суддівство в мадридському дербі

Наставник Атлетико Дієго Сімеоне відреагував на слова тренера Реала Жозе Моурінью після матчу сьомого туру Ла Ліги щодо суддівства.

Його цитує As.

"Матрацники" перемогли в дербі з рахунком 2:1, граючи з 50-ї хвилини в більшості. Аргентинський фахівець висловився про суддівські рішення, якими був не задоволений "Особливий".

"Це епізоди матчу. Іноді вони йдуть тобі на користь, іноді – проти тебе. Голова комітету арбітрів пояснював, що епізод із Куті не був вилученням. Я не буду вдаватися в деталі. Але я розумію, з тих позицій, які ми маємо, що повагу до арбітрів, незалежно від того, що сьогодні ми були у вигіднішому становищі, на мою думку, потрібно зберігати, бо інакше дозволено все. Ми з повагою ставимося до всього, що говорять інші, але треба розуміти, що Флік, Моурінью, Пеллегріні, Сімеоне – ми перебуваємо у привілейованому становищі, маємо дуже велику увагу до себе як тренери та повинні бути обережними з тим, що говоримо. Треба вміти поважати арбітра, колег по роботі, не треба переходити цю межу", – сказав Сімеоне.

Зазначимо, що після сьомого туру Атлетико піднявся на другу сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги, а Реал опустився на четверту. Різниця між ними складає одне очко.

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Свої наступні матчі команди проведуть уже після міжнародної паузи. Вони зіграють 10 жовтня проти Алавеса та Вільярреала відповідно.