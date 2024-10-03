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Шахтар вилетів із зони плейоф у Лізі чемпіонів після 2 туру

Руслан Травкін — 3 жовтня, 00:20
Шахтар вилетів із зони плейоф у Лізі чемпіонів після 2 туру
Шахтар

Завершилися матчі другого раунду основного етапу Ліги чемпіонів-2024/2025. Донецький Шахтар розгромно програв італійській Аталанті.

"Гірники" розташувалися на 27 позиції в загальній турнірній таблиці. Таке місце означає, що "помаранчево-чорні" не кваліфікуються на пряму чи в стикові матчі.

У наступному турі команда Пушича зіграє проти лондонського Арсенала, за який грає Олександр Зінченко. "Каноніри" напередодні обіграли ПСЖ і посідають 13 сходинку.

Мадридський Реал з Андрієм Луніним у воротах на виїзді поступився Ліллю. "Бланкос" розташувалися на 17 позиції.

Лісабонська Бенфіка розгромила на власному полі Атлетико. Завдяки перемозі "орли" з двома перемогами у активі йдуть на третьому місці.

Поки що слабко виступає іспанська Жирона Віктора Циганкова – 0 очок за 2 гри. Також без набраних балів і Слован Данила Ігнатенка.

Очолює турнірну таблицю Боруссія Дортмунд. "Джмелі" набрали 6 очок і мають різницю голів 10:1.

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