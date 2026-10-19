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Ніхто не зможе його перевершити: Енріке порівняв Мессі та Ямала

Микола Літвінов — 19 жовтня 2026, 21:12
Ніхто не зможе його перевершити: Енріке порівняв Мессі та Ямала
Луїс Енріке
Getty Images

Головний тренер французького Парі Сен-Жермен Луїс Енріке заявив, що Ламін Ямал, або будь-який інший футболіст, не зможе перевершити Ліонеля Мессі, водночас позитивно відзначивши спроби 19-річного нападника Барселони бути самим собою.

Його слова передає Mundo Deportivo.

"Я вважаю, що Ламін, і це він робить дуже добре, прагне бути саме Ламіном Ямалем. Він вдосконалює різні аспекти своєї гри.

Порівнювати Мессі, найкращого гравця всіх часів, з будь-яким іншим гравцем – ніхто не зможе його перевершити.

Ламін хоче бути найкращою версією самого себе, і йому краще не порівнювати себе з іншими. Він дуже розумний".

Зауважимо, що ПСЖ та Барселона зустрінуться між собою 20 жовтня у 3-му турі основного етапу Ліги чемпіонів. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що останнім часом Ямал зробив низку заяв щодо того, чому він повинен отримати Золотий м'яч цього року.

Зокрема 19-річний нападник зазначив, що й минулого сезону він мав отримати найпрестижнішу індивідуальну футбольну нагороду.

Також напередодні Ямал став наймолодшим футболістом в історії Ліги чемпіонів, який оформив 25 результативних дій. Це сталося після того, як він віддав дві результативні передачі у матчі другого туру проти Галатасарая (4:1).

Ліонель Мессі Луїс Енріке Ламін Ямал

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