Наш перший тайм був винятковим: Енріке – про перемогу ПСЖ над Барселоною

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке оцінив перемогу своєї команди над Барселоною (4:2) у поєдинку третього туру Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба паризького клубу.

"Думаю, ми стали свідками гри двох команд, які демонстрували неймовірний атакувальний футбол. Ми показали свій рівень. Це був дуже конкурентний матч. Вважаю, що наш перший тайм був винятковим, а в перші 15 хвилин другого тайму ми почали відчувати труднощі. Було важко контролювати гру, але потім ми змогли створити більше гольових моментів і виграти поєдинок. Це лише ще три очки, але завжди приємно перемагати такого сильного суперника", – сказав Енріке.

Фахівець також відзначив гру своєї команди в обороні. Він похвалив гравців, які вийшли на заміну, серед яких був й Ілля Забарний:

"Ви завжди повинні долати складні відрізки матчів, особливо проти суперників такого рівня. Саме це сталося минулого року в поєдинках проти таких команд, як Арсенал і Баварія: бувають моменти, коли суперник знаходить відповіді на ваші дії, і вам доводиться глибоко оборонятися. Це не наша мета, але сьогодні ввечері ми впоралися з цим. Гравці, які вийшли на заміну, були чудовими та надали нам справжнього імпульсу. Ми дуже задоволені. Тепер потрібно продовжувати рухатися вперед".

Зазначимо, що для ПСЖ ця перемога стала третьою поспіль у турнірі. Парижани наразі очолюють турнірну таблицю Ліги чемпіонів.

Для Барселони це була перша втрата очок у сезоні. Каталонці мали серію з 11 перемог від старту нової кампанії.

Нагадаємо, що 21 жовтня відбудеться друга половина матчів третього туру ЛЧ-2026/27. Зокрема, свій поєдинок проведе Шахтар на виїзді проти Інтера.

Текстова трансляція буде доступна за посиланням. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.