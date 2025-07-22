Тренер Хамруна – про матч з Динамо: Рівень суперника дуже серйозний

Головний тренер Хамрун Спартанс Джакомо Модіка висловився про перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з Динамо Київ.

Слова фахівця передає пресслужба мальтійського клубу.

"В Лізі чемпіонів ми маємо першу перешкоду на шляху, яка має вигляд непереборної. Технічний рівень суперника дуже серйозний, спостерігається помітний розрив у порівнянні з нами.

Але у футбол потрібно грати завжди, у футбол потрібно грати на полі, і ми хочемо продовжувати наш шлях, розуміючи, що, якщо ми зосередимося лише на технічному боці, нам не буде куди рухатися. У нас є інші якості, інші інгредієнти, які потрібно додати, і ми повинні намагатися викладатися на повну, використовуючи всі свої можливості.

При всій повазі до Динамо – ми не розпочинаємо з поразок. Ми починаємо з усвідомлення того, що вже зробили щось добре раніше, і хочемо розвивати те, що буде завтра. А потім, якщо Динамо справді настільки сильніше, ми піднімемо свої капелюхи та рухатимемося далі", – розповів Модіка.

Зустріч між Динамо та Хамрун Спартанс відбудеться 22 липня на Мальті. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом. Чемпіон проведе онлайн-трансляцію зустрічі. Матч-відповідь буде зіграно за тиждень, 29 липня.

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Якщо підопічні Шовковського пройдуть Хамрун, то в третьому етапі кваліфікації зіграють проти переможця пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

Раніше головний тренер столичного клубу назвав головні переваги Хамрун Спартанс.