Шовковський назвав сильну сторону Хамрун Спартанс

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вважає, що найсильнішою ланкою Хамрун Спартанс є їх італійський тренер Джакомо Модіка.

Цитує наставника пресслужба столичного колективу.

Тренер вважає, що його команда повністю готова до майбутнього протистояння у кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Нарешті у наше життя повертаються офіційні матчі, і одразу – кваліфікаційні за право участі у Лізі чемпіонів. Це завжди випробування, і завжди непросто. Ми чудово розуміємо, що збори, якими б вони не були, це непростий період для гравців. Це спроба "прокачати" свій характер та фізичний стан.

Ми стикнулися з кількома не сказав би, що проблемами, а, скоріше, випробуваннями, тому що різні групи гравців починали збори у різний період. Це пов’язано з матчами національної команди, а також молодіжної, яка виступала на чемпіонаті Європи. Тож були певні моменти, але, сподіваюся, усі футболісти зараз перебувають у хорошій формі. Проте не можу сказати точно, що вони готові на 100%. Завтра буде лише перша гра, і, безумовно, вона додає хвилювань, втім так і має бути. Загалом команда готова, і ми чудово розуміємо, які завдання стоять перед нами", – сказав він.