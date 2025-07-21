Шовковський назвав сильну сторону Хамрун Спартанс
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вважає, що найсильнішою ланкою Хамрун Спартанс є їх італійський тренер Джакомо Модіка.
Цитує наставника пресслужба столичного колективу.
Тренер вважає, що його команда повністю готова до майбутнього протистояння у кваліфікації Ліги чемпіонів.
"Нарешті у наше життя повертаються офіційні матчі, і одразу – кваліфікаційні за право участі у Лізі чемпіонів. Це завжди випробування, і завжди непросто. Ми чудово розуміємо, що збори, якими б вони не були, це непростий період для гравців. Це спроба "прокачати" свій характер та фізичний стан.
Ми стикнулися з кількома не сказав би, що проблемами, а, скоріше, випробуваннями, тому що різні групи гравців починали збори у різний період. Це пов’язано з матчами національної команди, а також молодіжної, яка виступала на чемпіонаті Європи. Тож були певні моменти, але, сподіваюся, усі футболісти зараз перебувають у хорошій формі. Проте не можу сказати точно, що вони готові на 100%. Завтра буде лише перша гра, і, безумовно, вона додає хвилювань, втім так і має бути. Загалом команда готова, і ми чудово розуміємо, які завдання стоять перед нами", – сказав він.
Також Шовковський виділив сильні сторони суперника з Мальти.
"Одна з сильних сторін нашого суперника – це італійський тренер, який очолює команду. Хамрун Спартанс тактично будує свою гру доволі грамотно – це показав матч-відповідь, у якому вони повністю "знищили" Жальгіріс, діяли агресивно, великими силами, використовували багато флангових атак. Думаю, таку ж гру можна очікувати й завтра", – розповів Шовковський.
Напередодні тренер повідомив, що у першому матчі кваліфікації "біло-синім" не допоможуть півзахисник Валентин Рубчинський і вінгер Анхель Торрес
Зустріч між Динамо та Хамрун Спартанс відбудеться 22 липня в Мальті. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом. Чемпіон проведе онлайн-трансляцію зустрічі. Матч-відповідь пройде за тиждень, 29 липня.
Якщо підопічні Шовковського пройдуть мальтійський Хамрун, то в третьому етапі кваліфікації зіграють проти переможця пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).