Дембеле оптимістично налаштований на відновлення до матчу-відповіді з Арсеналом

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле сподівається, що він зможе зіграти у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала.

Про це повідомляє ESPN.

Вчора, 1 травня, з'явилася інформація, що 27-річний француз ризикує пропустити другу гру з "канонірами" через пошкодження, яке він отримав у першій зустрічі. А сьогодні, 2 травня, французький клуб підтвердив це повідомлення.

Проте, згідно з джерелом, Дембеле оптимістично налаштований, що зможе зіграти проти Арсенала. Футболіст проходить процес реабілітації разом з медичним персоналом, і є оптимізм, що він буде готовий до матчу-відповіді.

Нагадаємо, що саме Усман Дембеле був автором єдиного голу, який приніс парижанам перемогу в першому поєдинку в Лондоні.

Другий півфінальний матч Ліги чемпіонів між ПСЖ та Арсеналом відбудеться у середу, 7 травня, в Парижі на "Парк де Пренс". Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

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