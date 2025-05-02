Гвардіола: Після Манчестер Сіті я візьму перерву, можливо, навіть закінчу кар'єру

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що після етапу в Англії він поставить свою кар'єру на паузу, яка може призвести навіть до завершення кар'єри.

Слова 54-річного іспанця наводить ESPN.

В листопаді минулого року "містяни" продовжили контракт з фахівцем до літа 2027 року. До цього моменту Гвардіола не збирається йти з футболу. Але після закінчення терміну дії угоди він хоче взяти перерву.

"Я хочу, щоб люди пам'ятали мене так, як вони хочуть. Після закінчення мого контракту з Сіті я збираюся зупинитися. Я в цьому впевнений. Не знаю, чи завершу кар'єру, але точно зроблю паузу. Я не знаю, яким я хочу, щоб мене запам'ятали", – сказав Гвардіола.

За словами тренера, він не хвилюється, що фанати команд, які він тренував, забудуть те, як вони грали та перемагали.

"Усі тренери хочуть перемагати, щоб їхня робота запам'яталася, але я вважаю, що вболівальники Барселони, Баварії та Сіті отримали задоволення, спостерігаючи за грою моїх команд. Я не думаю, що ми повинні жити, думаючи про те, чи нас запам'ятають. Коли ми помираємо, наші сім'ї плачуть два-три дні, а потім все – тебе забувають. У кар'єрі тренера є хороші і погані моменти, головне, що хороші запам'ятовуються довше. Я вам скажу, що найголовніше – це не те, що про тебе думають люди, адже наше життя як футболістів було дуже хорошим. У мене як у тренера з'явилися нові виклики, я не знаю, що буде в майбутньому, та, зрештою, це не має значення".

Після 34 зіграних турів Манчестер Сіті посідає четверте місце таблиці АПЛ, заробивши 61 очко. Команда Гвардіоли вилетіла з Ліги чемпіонів, проте вона пробилася до фіналу Кубку Англії, де зіграє з Крістал Пелес.

Сьогодні, 2 травня, "містяни" зіграють з Вулвергемптоном у стартовому матчі 35 туру чемпіонату Англії. Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що Кевін Де Брюйне розпочав переговори про перехід до одного з клубів МЛС.