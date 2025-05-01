Дембеле може пропустити матч-відповідь з Арсеналом

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле ризикує не зіграти у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала.

Про це повідомляє RMC Sport.

27-річний француз задню поверхню правого стегна та пропустив сьогоднішнє тренування, щоб не погіршити свій стан.

Його не варто очікувати у складі парижан на матч Ліги 1 проти Страсбурга. Щодо матчу з Арсеналом у Лізі чемпіонів, то його участь наразі залишається під питанням.

Нагадаємло, ПСЖ у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів на виїзді обіграв Арсенал з рахунком 1:0 саме завдяки голу Дембеле на 4-й хвилині поєдинку. Для 27-річного французького вінгера це 11-та результативна дія у поточному сезоні Ліги чемпіонів: на його рахунку 8 голів і 3 асисти.

Матч-відповідь між ПСЖ і Арсеналом відбудеться у Парижі 7 травня.

Напередодні визначилась команда тижня у Лізі чемпіонів.