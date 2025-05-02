У ПСЖ підтвердили травму Дембеле

Французький Парі Сен-Жермен підтвердив ушкодження у вінгера Усмана Дембеле, яке він зазнав у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів з Арсеналом (1:0).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У 27-річного француза діагностовано розтягнення м'яза підколінного сухожилля правого стегна. Його стан покращується, і найближчими днями він пройде ще одне обстеження. Терміни відновлення не вказуються.

Також зазначається, що Преснель Кімпембе вибув зі складу, оскільки у захисника виявили набряк плюсневої кістки правої стопи.

Нагадаємо, ПСЖ у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів на виїзді обіграв Арсенал з рахунком 1:0 саме завдяки голу Дембеле на 4-й хвилині поєдинку. Для 27-річного французького вінгера це 11-та результативна дія у поточному сезоні Ліги чемпіонів: на його рахунку 8 голів і 3 асисти.

Матч-відповідь між ПСЖ і Арсеналом відбудеться у Парижі 7 травня.

Напередодні визначилась команда тижня у Лізі чемпіонів.