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У ПСЖ підтвердили травму Дембеле

Олександр Булава — 2 травня 2025, 16:46
У ПСЖ підтвердили травму Дембеле
Усман Дембеле
Getty Images

Французький Парі Сен-Жермен підтвердив ушкодження у вінгера Усмана Дембеле, яке він зазнав у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів з Арсеналом (1:0).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У 27-річного француза діагностовано розтягнення м'яза підколінного сухожилля правого стегна. Його стан покращується, і найближчими днями він пройде ще одне обстеження. Терміни відновлення не вказуються.

Також зазначається, що Преснель Кімпембе вибув зі складу, оскільки у захисника виявили набряк плюсневої кістки правої стопи.

Нагадаємо, ПСЖ у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів на виїзді обіграв Арсенал з рахунком 1:0 саме завдяки голу Дембеле на 4-й хвилині поєдинку. Для 27-річного французького вінгера це 11-та результативна дія у поточному сезоні Ліги чемпіонів: на його рахунку 8 голів і 3 асисти.

Матч-відповідь між ПСЖ і Арсеналом відбудеться у Парижі 7 травня.

Напередодні визначилась команда тижня у Лізі чемпіонів.

ПСЖ Усман Дембеле

ПСЖ

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