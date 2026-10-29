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Маркіньйос та Дембеле пропустять найближчий матч ПСЖ у Лізі 1

Володимир Максименко — 29 жовтня 2026, 14:44
Маркіньйос та Дембеле пропустять найближчий матч ПСЖ у Лізі 1
Усман Дембеле
Getty Images

Капітан ПСЖ Маркіньйос та вінгер Усман Дембеле не допоможуть команді у найближчому матчі Ліги 1 проти Гавра. 

Про це повідомила пресслужба столичного колективу.

Лідери команди продовжують відновлюватись від ушкоджень, які вони отримали у матчі Ліги чемпіонів проти Барселони. Також поза грою залишається і Нуну Мендеш.

Нагадаємо, у тому ж поєдинку з каталонцями важку травму отримав Хвіча Кварацхелія – у вінгера діагностували розрив хрестоподібних зв'язок, через який він вже переніс операцію.

Матч між ПСЖ та Гавром у межах 9 туру чемпіонату Франції відбудеться 30 жовтня о 20:00 за київським часом.

Раніше головний тренер Парі Сен-Жермен висловив свою довіру центрбеку Іллі Забарному.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Маркіньйос ПСЖ Усман Дембеле

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