Маркіньйос та Дембеле пропустять найближчий матч ПСЖ у Лізі 1
Усман Дембеле
Getty Images
Капітан ПСЖ Маркіньйос та вінгер Усман Дембеле не допоможуть команді у найближчому матчі Ліги 1 проти Гавра.
Про це повідомила пресслужба столичного колективу.
Лідери команди продовжують відновлюватись від ушкоджень, які вони отримали у матчі Ліги чемпіонів проти Барселони. Також поза грою залишається і Нуну Мендеш.
Нагадаємо, у тому ж поєдинку з каталонцями важку травму отримав Хвіча Кварацхелія – у вінгера діагностували розрив хрестоподібних зв'язок, через який він вже переніс операцію.
Матч між ПСЖ та Гавром у межах 9 туру чемпіонату Франції відбудеться 30 жовтня о 20:00 за київським часом.
Раніше головний тренер Парі Сен-Жермен висловив свою довіру центрбеку Іллі Забарному.