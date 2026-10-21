Кварацхелія травмувався у матчі ПСЖ з Барселоною

Вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія не зміг дограти матч третього туру Ліги чемпіонів проти Барселони.

Про це інформує AS.

У другому таймі грузин попросив заміну після одного з епізодів, а залишав поле за допомогою працівників клубу, не спираючись на ногу.

Точний характер ушкодження поки не повідомляли.

У тому ж епізоді заміни попросив і капітан парижан Маркіньос, якого змінив Ілля Забарний, а ще раніше через травму поле залишив Усман Дембеле.

Нагадаємо, попри втрати, ПСЖ переміг Барселону з рахунком 4:2.