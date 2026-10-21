Кварацхелія травмувався у матчі ПСЖ з Барселоною
Хвіча Кварацхелія
Stephane Mahe
Вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія не зміг дограти матч третього туру Ліги чемпіонів проти Барселони.
Про це інформує AS.
У другому таймі грузин попросив заміну після одного з епізодів, а залишав поле за допомогою працівників клубу, не спираючись на ногу.
Точний характер ушкодження поки не повідомляли.
У тому ж епізоді заміни попросив і капітан парижан Маркіньос, якого змінив Ілля Забарний, а ще раніше через травму поле залишив Усман Дембеле.
Нагадаємо, попри втрати, ПСЖ переміг Барселону з рахунком 4:2.