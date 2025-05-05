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Флік розповів, чи зіграє Левандовський проти Інтера

Олег Дідух — 5 травня 2025, 20:31
Флік розповів, чи зіграє Левандовський проти Інтера
Роберт Левандовський
Getty Images

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік заявив, що зірковий нападник команди Роберт Левандовський може взяти участь у матчі Ліги чемпіонів проти Інтера, проте не вийде в основному складі команди

Німецького фахівця цитує Cope.es.

"Він почувається добре, набагато краще, ніж ми думали, і він готовий бути на лаві запасних. Коли він нам знадобиться, він буде доступний", – заявив Флік.

Нагадаємо, Левандовський увійшов до заявки Барселони на матч із Інтером. Польський нападник отримав травму та достроково покинув поле у матчі Ла Ліги проти Сельти (перемога 4:3). Згодом він пройшов медобстеження, яке виявило у нього пошкодження напівсухожильного м’яза лівої ноги.

У поточному сезоні в активі Левандовського 45 матчів в усіх турнірах, в яких він відзначився 37 голами та 3 асистами.

Матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів між Інтером і Барселоною відбудеться у вівторок, 6 травня у Мілані. Початок матчу – о 22:00 за Києвом. Перший поєдинок завершився внічию 3:3.

Барселона Роберт Левандовський Інтер Мілан Ліга чемпіонів-2024/25 Ханс-Дітер Флік

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