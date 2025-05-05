Левандовський повернувся у заявку Барселони на матч з Інтером у півфіналі Ліги чемпіонів
Барселона опублікувала заявку команди на матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25 проти Інтера.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У список гравців був включений польський форвард Роберт Левандовський, який пропускав першу гру через травму.
Зустріч відбудеться у вівторок, 6 травня, на Стадіо Джузеппе Меацца в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.
Нагадаємо, польський нападник отримав травму та достроково покинув поле у матчі Ла Ліги проти Сельти (перемога 4:3). Згодом він пройшов медобстеження, яке виявило у нього пошкодження напівсухожильного м’яза лівої ноги.
У поточному сезоні в активі Левандовського 45 матчів в усіх турнірах, в яких він відзначився 37 голами та 3 асистами.