Зірковий польський форвард Чикаго Файр Роберт Левандовський відкрив лік голам у МЛС. У ніч з 1 на 2 серпня команда поляка вдома здобула вольову перемогу 2:1 над Шарлотт.

Левандовський оформив у цьому матчі дубль. На 20-й хвилині він зрівняв рахунок лише через дві хвилини після того, як гості вийшли вперед. А на 68-й хвилині Роберт вивів свою команду вперед, встановивши остаточний рахунок у матчі.

Для Левандовського це був третій матч у МЛС (і перший домашній), у перших двох (проти Інтер Маямі та Нью-Йорк Сіті 23 і 26 липня відповідно) він результативними діями не відзначався. Нагадаємо, 37-річний ветеран перейшов у Чикаго Файр наприкінці червня поточного року на правах вільного агента з Барселони.