Левандовський розповів, кого підтримує у боротьбі за Золотий м'яч-2026

Нападник Чикаго Файр Роберт Левандовський підтримав кандидатуру Ламіна Ямаля у боротьбі за Золотий м'яч-2026.

Футболіста цитує The Athletic.

"Звісно, я вболіваю за те, щоб Ламін виграв Золотий м'яч, адже він неймовірний, особливо з огляду на його вік. Але порівняно з попередніми роками ситуація змінилася. Тепер є, можливо, десять гравців, щодо яких можна навести аргументи на користь перемоги", – сказав колишній форвард Барселони.

Також він виділив головного голеадора мюнхенської Баварії Гаррі Кейна, який теж входить до переліку фаворитів на найпрестижнішу індивідуальну нагороду.

У попередньому сезоні-2025/26 англієць відзначився 61 голом і 7 асистами у 51-му матчі. Разом із Баварією оформив требл – став чемпіоном Бундесліги, а також виграв Кубок і Суперкубок Німеччини.

"Кейн прийшов до Баварії на піку кар'єри й демонструє неймовірні результати. Після мого відходу команді бракувало такого нападника. З ним вони чудово справляються, а Олісе для мене – це просто вау. Він здатний змінювати хід матчів. Їхня взаємодія з Кейном і Луїсом Діасом – ідеальне поєднання", – наголосив Роберт.

8 вересня 2026 року визначилися усі номінанти на індивідуальну нагороду. Головними конкурентами Гаррі є Ламін Ямал, Кіліан Мбаппе та навіть Ліонель Мессі. Церемонія нагородження відбудеться 26 жовтня у Лондоні.

Нещодавно Ямал був розкритикований через самовпевнені заяви про те, що він заслуговує на ЗМ-2026. Колишній захисник каталонців Абелардо Фернандес розніс слова Ламіна.

Попри критику, 19-річний вінгер не зупинився, назвавши свою перевагу над конкурентами у боротьбі за Золотий м'яч у 2026 році. Торік гравець збірної Іспанії був другим у голосуванні, програвши Усману Дембеле.