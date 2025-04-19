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Барселона з камбеком переграла Сельту у 32 турі Ла Ліги

Олександр Булава — 19 квітня 2025, 19:41
Барселона з камбеком переграла Сельту у 32 турі Ла Ліги

У суботу, 19 квітня, продовжився 32-й тур іспанської Ла Ліги.

У стартовій грі Райо Вальєкано вдома зіграло внічию з Валенсією. У другому матчі ігрового дня Барселона вдома змогла відігратися з 1:3 та вирвала перемогу на 90+8 хвилині завдяки реалізованому пенальті Рафіньї, який оформив дубль. Також по голу в активі Дані Ольмо та Феррана Тореса.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
32 тур, 19 квітня

Райо Вальєкано – Валенсія 1:1 (1:0)

1:0 – 45 Таррега (автогол), 1:1 – 75 Садік

Барселона – Сельта 4:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 12 Торрес, 1:1 – 15 Іглесіас, 1:2 – 52 Іглесіас, 1:3 – 62 Іглесіас, 2:3 – 64 Ольмо, 3:3 – 68 Рафінья, 4:3 – 90+8 Рафінья (пен)

  • 19:15 Мальока – Леганес
  • 22:00 Лас-Пальмас – Атлетико

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Еспаньйол переграв Хетафе.

Барселона Валенсія Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Райо Вальєкано Сельта

Барселона

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