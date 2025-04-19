Левандовський ризикує пропустити фінал Кубку Іспанії проти Реала

Польський нападник Барселони Роберт Левандовський травмувався у матчі 32 туру чемпіонату Іспанії проти Сельти (4:3).

Про це повідомляє AS.

Форвард залишив поле на 78-й хвилині гри, тримаючись за стегно. За інформацією джерела, в роздягальні каталонців песимістичні настрої за підсумком першого огляду гравця.

Не виключається, що у нього розрив м'яза задньої поверхні стегна. Якщо діагноз підтвердиться, то гравець вибув щонайменше на три тижні. Це буде означає, що він пропустить матч фіналу Кубку Іспанії проти Реала (26 квітня). Також ставиться під сумнів його присутність у півфіналі Ліги чемпіонів проти Інтера (30 квітня).

У поточному сезоні в активі гравця 45 матчів в усіх турнірах, в яких він відзначився 37 голами та 3 асистами.

Нагадаємо, напередодні Барселона пройшла дортмундську Боруссію у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.