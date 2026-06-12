Левандовський відправився на перемовини з клубом MLS
Роберт Левандовський
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Нападник Барселони Роберт Левандовський може продовжити кар'єру в МЛС.
Про це повідомляє Meczyki.
За інформацією видання, поляк відправився до США на перемовини з клубом Чикаго Файр.
Зазначається, що Роберт серйозно розглядає пропозицію американців, але ще не прийняв остаточного рішення щодо трансферу.
У сезоні-2025/26 форвард зіграв за каталонський клуб 46 матчів, у яких забив 19 голів та віддав 2 асисти.
Контракт Левандовського з Барселоною чинний до 30 червня, після чого він залишить клуб у статусі вільного агента.