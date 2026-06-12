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Левандовський відправився на перемовини з клубом MLS

Олексій Мурзак — 12 червня 2026, 23:21
Левандовський відправився на перемовини з клубом MLS
Роберт Левандовський
Getty Images

Нападник Барселони Роберт Левандовський може продовжити кар'єру в МЛС.

Про це повідомляє Meczyki.

За інформацією видання, поляк відправився до США на перемовини з клубом Чикаго Файр.

Зазначається, що Роберт серйозно розглядає пропозицію американців, але ще не прийняв остаточного рішення щодо трансферу.

У сезоні-2025/26 форвард зіграв за каталонський клуб 46 матчів, у яких забив 19 голів та віддав 2 асисти.

Контракт Левандовського з Барселоною чинний до 30 червня, після чого він залишить клуб у статусі вільного агента.

Барселона Роберт Левандовський

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