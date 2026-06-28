Левандовський домовився про перехід до клубу МЛС – Романо

Польський центральний нападник Роберт Левандовський домовився про перехід до клубу американської МЛС Чикаго Файр.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Як зазначається, 37-річний бомбардир ухвалив це рішення після того, як два тижні тому відвідав Чикаго (штат Іллінойс, США). Контракт буде підписаний наступного тижня, а Левандовський готується розпочати наступний сезон у футболці "людей в червоному".

Додамо, що у сезоні-2025/26 форвард зіграв за каталонську Барселону 46 матчів, у яких забив 19 голів та віддав 2 асисти. Контракт Левандовського з "блаугранас" чинний до 30 червня, після чого він залишить клуб у статусі вільного агента.