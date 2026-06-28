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Левандовський домовився про перехід до клубу МЛС – Романо

Микола Літвінов — 28 червня 2026, 21:39
Левандовський домовився про перехід до клубу МЛС – Романо
Роберт Левандовський
Getty Images

Польський центральний нападник Роберт Левандовський домовився про перехід до клубу американської МЛС Чикаго Файр.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Як зазначається, 37-річний бомбардир ухвалив це рішення після того, як два тижні тому відвідав Чикаго (штат Іллінойс, США). Контракт буде підписаний наступного тижня, а Левандовський готується розпочати наступний сезон у футболці "людей в червоному".

Додамо, що у сезоні-2025/26 форвард зіграв за каталонську Барселону 46 матчів, у яких забив 19 голів та віддав 2 асисти. Контракт Левандовського з "блаугранас" чинний до 30 червня, після чого він залишить клуб у статусі вільного агента.

Роберт Левандовський Чикаго МЛС

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