Жеребкування плейоф Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

У швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.

Вісім команд, що подолали попередній раунд плейоф, дізнаються своїх суперників у боротьбі за вихід до чвертьфіналу змагань.

Церемонія жеребкування розпочнеться о 13:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн у цій новині.

Починаючи з 1/8 буде сформована остаточна сітка плейоф нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів. Потенційні суперники сформовані відповідно до позицій, які команди посідали на етапі ліги.

Наприклад, команди, що посіли перше та друге місця в основному раунді змагань, зустрінуться в раунді 16 з переможцями пар плейоф за участю команд, що посіли 15, 16, 17 та 18 місця; команди, що посіли третє або четверте місце, зіграють з переможцями пар плейоф за участю команд, що посіли 13, 14, 19 та 20 місця, і так далі.

Для кращого розуміння ситуацію УЄФА надала картинку, де видно, які команди можуть зустрітися між собою в наступній стадії турніру.

Сітка плейоф Ліги чемпіонів напередодні жеребкування УЄФА

Зауважимо, що вісімка найкращих команд етапу ліги гратиме матчі-відповіді вдома.

1. Ліверпуль

2. Барселона

3. Арсенал

4. Інтер

5. Атлетико

6. Баєр

7. Лілль

8. Астон Вілла

До цих восьми команд доєднаються переможці відбіркового раунду плейоф або "1/16". (Місця вказані відповідно до позиції, що колективи посіли під час основного етапу змагань).

10. Боруссія Дортмунд

11. Реал Мадрид

12. Баварія

14. ПСВ

15. ПСЖ

16. Бенфіка

19. Феєноорд

24. Брюгге