Фонсека прибув у Лісабон для підписання контракту зі Спортингом

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека прибув до Лісабона, де найближчим часом офіційно очолить лісабонський Спортинг.

Про це повідомляє Record.

53-річний тренер у вівторок, 3 листопада, вилетів із Ліона до столиці Португалії. На середу заплановані підписання контракту, розрахованого до 2030 року, та офіційна презентація нового наставника.

"Я дуже щасливий повернутися до Португалії та Спортинга. Завтра або післязавтра відповім на всі запитання", — сказав Фонсека в аеропорту.

Також тренер пояснив, що саме запрошення від португальського клубу змусило його змінити рішення та повернутися до країни, де розпочалося його професійне становлення.

За інформацією джерела, Спортинг домовився з французьким Ліоном про компенсацію в розмірі 5 мільйонів євро за перехід фахівця.

Нагадаємо, напередодні Спортинг з голом Думбія обіграв донецький Шахтар у 4 турі Ліги чемпіонів.