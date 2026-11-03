В єврокубках вирішальними стають деталі: в УЄФА відреагували на поразку Шахтаря від Спортинга
ФК Шахтар
В УЄФА відреагували на поразку Шахтаря від Спортинга у матчі 4 туру Ліги чемпіонів, висловивши думку, що долю зустрічі десь вирішило везіння.
Про це йдеться у коментарі організації на сторінці матчу.
"Гра була дуже рівною, і Шахтар може вважати, що не заслуговував на поразку. Але в єврокубках вирішальними стають деталі.
У Спортинга знайшовся Ісса Думбія – гравець, який зумів сказати своє слово в потрібний момент. Можливо, йому трохи пощастило, але він опинився саме там, де треба, і скористався цим", – йдеться у повідомленні.
Для "гірників" ця поразка стала другою поспіль. Нагадаємо, що у 1 турі вони зіграли внічию з ПСВ (1:1), у 2-му здолали АЕК (3:1), а в попередньому турі в більшості поступились Інтеру (0:1).