В єврокубках вирішальними стають деталі: в УЄФА відреагували на поразку Шахтаря від Спортинга

В УЄФА відреагували на поразку Шахтаря від Спортинга у матчі 4 туру Ліги чемпіонів, висловивши думку, що долю зустрічі десь вирішило везіння.

Про це йдеться у коментарі організації на сторінці матчу.

"Гра була дуже рівною, і Шахтар може вважати, що не заслуговував на поразку. Але в єврокубках вирішальними стають деталі.



У Спортинга знайшовся Ісса Думбія – гравець, який зумів сказати своє слово в потрібний момент. Можливо, йому трохи пощастило, але він опинився саме там, де треба, і скористався цим", – йдеться у повідомленні.