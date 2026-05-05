Іменитий воротар Барселони відхилив пропозицію від іншого клубу Ла Ліги
Войцех Щенсний
Польський голкіпер Барселони Войцех Щенсний відмовився покидати свій поточний клуб.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За їхньою інформацією, нещодавно неназваний клуб іспанської Ла Ліги вийшов на Щенсного з пропозицією трансферу, проте 36-річний поляк її відхилив. Його влаштовує статус другого воротаря в Барселоні, і він має намір допрацювати до кінця свій чинний контракт.
Нагадаємо, Щенсний перейшов у Барселону в жовтні 2024 року, погодившись відновити кар'єру. Минулого літа поляк продовжив контракт із каталонцями до літа 2027 року. У поточному сезоні на його рахунку 10 матчів за Барселону 10 матчів у всіх турнірах, у яких ветеран пропустив 17 голів і жодного разу не зберіг свої ворота в недоторканості.