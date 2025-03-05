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Трубін зробив неймовірний потрійний сейв у матчі проти Барселони в Лізі чемпіонів

Микола Дендак — 5 березня 2025, 22:29
Трубін зробив неймовірний потрійний сейв у матчі проти Барселони в Лізі чемпіонів
Анатолій Трубін
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Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін здійснив неймовірний потрійний сейв в дебюті гри проти Барселони в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

На 12-й хвилині каталонці вийшли в небезпечну атаку. Українець спершу парирував удар Роберта Левандовського, потім добивання від поляка. А після спроби від Ламіна Ямала він взагалі забрав м'яч до рук.

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Нагадаємо, голкіпер повернувся в основу "орлів", після того, як пропустив дві поспіль гри проти Боавішти та Браги. Тоді його заміняв Самуел Соареш. Раніше тренер Бенфіки прокоментував тимчасову відсутність Трубіна.

У поточному сезоні в активі українського воротаря 35 матчів за Бенфіку в усіх турнірах, 16 ігор він відстояв "на нуль". Також Анатолій із Бенфікою зустрічався  з Барселоною на етапі єдиної ліги ЛЧ. Тоді українець пропустив 5 голів. 

Барселона Бенфіка Роберт Левандовський Анатолій Трубін Ламін Ямал Ліга чемпіонів-2024/25

Анатолій Трубін

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