Воротар Барселони порадив Левандовському завершити кар'єру

Воротар Барселони Войцех Щенсний висловився щодо невизначеної ситуації навколо майбутнього Роберта Левандовського.

Контракт польського форварда з каталонським клубом спливає наприкінці сезону й поки сторони не домовились про продовження співпраці. Голкіпер розповів, що порадив би своєму партнеру по команді.

"Майбутнє Левандовського? Я йому на вухо не шепочу. Якби я, спираючись на свій досвід, щось йому радив, то сказав би завершити кар'єру, тому що тоді можуть відбутися кращі речі. І невідомо, хто до тебе звернеться. Ми взагалі про це не говоримо. Я припускаю, що Роберт сам не знає, що він робитиме в майбутньому. Але це не інформація, це лише моє припущення", – сказав Щенсний.

Зазначимо, що Левандовський виступає за Барселону з літа 2022 року. Відтоді він провів у футболці каталонців 189 ігор (119 голів і 24 асисти), а також виграв шість трофеїв.

Раніше з'явилась інформація, що агент поляка досягнув домовленості про контракт з іншим грандом. Роберт може продовжити кар'єру в італійській Серії А.