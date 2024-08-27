Легендарний Щенсний оголосив про завершення кар'єри

Колишній воротар Ювентуса, Арсенала та збірної Польщі Войцех Щенсний прийняв рішення завершити професійну кар'єру.

Прощальний лист він написав у Instagram.

Зазначимо, що Войцех провів за свою кар'єру 548 професійних матчів, пропустив 559 голів та 210 матчів відстояв на нуль. Найбільше поєдинків він відіграв за Ювентус — 252 та Арсенал — 181. Також 34-річний Щенсний є найкращим голкіпером збірної Польщі за кількістю проведених матчів за національну команду — 84 зустрічі, зокрема він виступав на Євро-2012, 2016, 2020 та 2024, а також на чемпіонатах світу-2018 та 2022.

Войцех Щенсний за 15 років кар'єри тричі виграв чемпіонат, Кубок, двічі Суперкубок Італії, а також двічі Кубок та один раз Суперкубок Англії. Зазначимо, що гравець ставав найкращим футболістом Польщі у 2022 році.

"У червні 2006 року я покинув Варшаву, своє рідне місто, щоб приєднатися до Арсенала з однією мрією — заробляти на життя футболом. Я не знав, що це буде початком подорожі довжиною в життя. Я не знав, що гратиму за найбільші клуби світу і 84 рази представлятиму свою країну. Я не знав, що не лише зароблятиму на життя грою, але й вона стане всім моїм життям.

Я не просто здійснив свою мрію, я потрапив туди, куди моя уява навіть не наважувалася завести мене. Я грав у гру на найвищому рівні з найкращими гравцями в історії, ніколи не відчуваючи себе неповноцінним. Я знайшов друзів на все життя, створив незабутні спогади та зустрів людей, які неймовірно вплинули на моє життя. Усім, що я маю, і всім, ким я є, я завдячую прекрасній грі у футбол... Але я також віддав грі все, що мав. Я віддав грі 18 років свого життя, щодня, без жодних виправдань. Сьогодні, попри те, що моє тіло все ще готове до випробувань, моє серце вже не там. Я відчуваю, що саме зараз настав час приділити всю свою увагу родині — моїй дивовижній дружині Марині та нашим двом прекрасним дітям Ліаму і Ноелії.