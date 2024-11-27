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Шахтар на виїзді зіграє з ПСВ, Ліверпуль прийме Реал у 5 турі Ліги чемпіонів

Руслан Травкін — 27 листопада 2024, 07:45
Шахтар на виїзді зіграє з ПСВ, Ліверпуль прийме Реал у 5 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 27 листопада, відбудуться 9 матчів основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

Донецький Шахтар у Нідерландах зіграє проти ПСВ. Матч відбудеться у середу, 27 листопада. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі. "Гірники" за 4 тури набрали 4 очки, суперник – на 1 бал більше.

Найцікавішим поєдинком дня буде зустріч Ліверпуля та Реала. "Червоні" ще не втрачали очок у цьому розіграші Ліги чемпіонів. Реал має 6 пунктів. Якщо "бланкос" зазнають поразки, то ризикують упасти нижче 24-го місця.

Жирона Віктора Циганкова в Австрії зіграє проти Штурму. Українець потрапив у заявку на гру.

Ліга чемпіонів УЄФА – основний раунд
27 листопада, 5 тур

19:45 Штурм Грац – Жирона

19:45 Црвена Звєзда – Штутгарт

22:00 ПСВ – Шахтар

22:00 Ліверпуль – Реал

22:00 Астон Вілла – Ювентус

22:00 Динамо Загреб – Боруссія Дортмунд

22:00 Болонья – Лілль

22:00 Монако – Бенфіка

22:00 Селтік – Брюгге

Напередодні Манчестер Сіті втратив три голи переваги над Феєнордом. Інші результати попереднього дня можна переглянути ТУТ.

Ліга чемпіонів Розклад матчів Ліга чемпіонів-2024/25

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