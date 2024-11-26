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Циганков потрапив у заявку Жирони на матч Ліги чемпіонів

Микола Дендак — 26 листопада 2024, 16:35
Циганков потрапив у заявку Жирони на матч Ліги чемпіонів
Віктор Циганков
Getty Images

Жирона оголосила заявку на матч 5 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти австрійського Штурма.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

У список гравців потрапив український вінгер Віктор Циганков, який напередодні відновився від травми.

Матч Штурм – Жирона відбудеться у середу, 27 листопада. Початок – о 19:45 за київським часом. Каталонці наразі посідають 29 місце у турнірній таблиці ЛЧ, в їх активі 1 перемога при трьох поразках.

Нагадаємо, напередодні Циганков вже з'явився на полі у матчі 14-го туру Ла Ліги проти Еспаньйола, який завершився розгромною перемогою каталонців.
Жирона Віктор Циганков Штурм Ліга чемпіонів-2024/25

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