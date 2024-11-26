Циганков потрапив у заявку Жирони на матч Ліги чемпіонів

Жирона оголосила заявку на матч 5 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти австрійського Штурма.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

У список гравців потрапив український вінгер Віктор Циганков, який напередодні відновився від травми.

Матч Штурм – Жирона відбудеться у середу, 27 листопада. Початок – о 19:45 за київським часом. Каталонці наразі посідають 29 місце у турнірній таблиці ЛЧ, в їх активі 1 перемога при трьох поразках.