Букмекери назвали головних фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів-2026/27

У вівторок, 8 вересня, стартує загальний етап Ліги чемпіонів з футболу сезону-2026/27.

Букмекери оцінили шанси всіх 36 команд виграти трофей найпрестижнішого європейського клубного турніру.

Так, наразі головним фаворитом на перемогу є чинний чемпіон турніру – ПСЖ. Коефіцієнт на перемогу клубу українського захисника Іллі Забарного дорівнює 6. Далі йдуть Баварія, Арсенал та Барселона (по 7), водночас шанси Реала Андрія Луніна виграти трофей оцінюють в 7,5.

У топ-10 також Манчестер Сіті (8), Ліверпуль (13), Манчестер Юнайтед (20), Інтер Мілан (28) та Атлетико Мадрид (35).

А от у Шахтар букмекери взагалі не вірять, на успіх єдиного представника України можна поставити з коефіцієнтом 250. Такі ж шанси має АЕК Олександра Зубкова та Славія Прага Назара Домчака.

Водночас Слован Братислава, за який грають Микола Кухаревич та Данило Ігнатенко, серед головних аутсайдерів (коефіцієнт на перемогу – 500).

Топ-10 фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів-2026/27 за версією букмекерів

Арсенал – 6 Баварія – 7 Арсенал – 7 Барселона – 7 Реал Мадрид – 7,5 Манчестер Сіті – 8 Ліверпуль – 13 Манчестер Юнайтед – 20 Інтер Мілан – 28 Атлетико Мадрид – 35

Напередодні Донецький Шахтар оприлюднив заявку команди з 29 гравців на основний раунд Ліги чемпіонів сезону-2026/27.