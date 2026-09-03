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Букмекери назвали головних фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів-2026/27

Олексій Мурзак — 3 вересня 2026, 16:54
Букмекери назвали головних фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів-2026/27
УЄФА

У вівторок, 8 вересня, стартує загальний етап Ліги чемпіонів з футболу сезону-2026/27.

Букмекери оцінили шанси всіх 36 команд виграти трофей найпрестижнішого європейського клубного турніру.

Так, наразі головним фаворитом на перемогу є чинний чемпіон турніру – ПСЖ. Коефіцієнт на перемогу клубу українського захисника Іллі Забарного дорівнює 6. Далі йдуть Баварія, Арсенал та Барселона (по 7), водночас шанси Реала Андрія Луніна виграти трофей оцінюють в 7,5.

У топ-10 також Манчестер Сіті (8), Ліверпуль (13), Манчестер Юнайтед (20), Інтер Мілан (28) та Атлетико Мадрид (35). 

А от у Шахтар букмекери взагалі не вірять, на успіх єдиного представника України можна поставити з коефіцієнтом 250. Такі ж шанси має АЕК Олександра Зубкова та Славія Прага Назара Домчака.

Водночас Слован Братислава, за який грають Микола Кухаревич та Данило Ігнатенко, серед головних аутсайдерів (коефіцієнт на перемогу – 500). 

Топ-10 фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів-2026/27 за версією букмекерів

  1. Арсенал – 6
  2. Баварія – 7
  3. Арсенал – 7
  4. Барселона – 7
  5. Реал Мадрид – 7,5
  6. Манчестер Сіті – 8
  7. Ліверпуль – 13
  8. Манчестер Юнайтед – 20
  9. Інтер Мілан – 28
  10. Атлетико Мадрид – 35

Напередодні Донецький Шахтар оприлюднив заявку команди з 29 гравців на основний раунд Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Ліга чемпіонів

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