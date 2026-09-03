Букмекери назвали головних фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів-2026/27
У вівторок, 8 вересня, стартує загальний етап Ліги чемпіонів з футболу сезону-2026/27.
Букмекери оцінили шанси всіх 36 команд виграти трофей найпрестижнішого європейського клубного турніру.
Так, наразі головним фаворитом на перемогу є чинний чемпіон турніру – ПСЖ. Коефіцієнт на перемогу клубу українського захисника Іллі Забарного дорівнює 6. Далі йдуть Баварія, Арсенал та Барселона (по 7), водночас шанси Реала Андрія Луніна виграти трофей оцінюють в 7,5.
У топ-10 також Манчестер Сіті (8), Ліверпуль (13), Манчестер Юнайтед (20), Інтер Мілан (28) та Атлетико Мадрид (35).
А от у Шахтар букмекери взагалі не вірять, на успіх єдиного представника України можна поставити з коефіцієнтом 250. Такі ж шанси має АЕК Олександра Зубкова та Славія Прага Назара Домчака.
Водночас Слован Братислава, за який грають Микола Кухаревич та Данило Ігнатенко, серед головних аутсайдерів (коефіцієнт на перемогу – 500).
Топ-10 фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів-2026/27 за версією букмекерів
- Арсенал – 6
- Баварія – 7
- Арсенал – 7
- Барселона – 7
- Реал Мадрид – 7,5
- Манчестер Сіті – 8
- Ліверпуль – 13
- Манчестер Юнайтед – 20
- Інтер Мілан – 28
- Атлетико Мадрид – 35
Напередодні Донецький Шахтар оприлюднив заявку команди з 29 гравців на основний раунд Ліги чемпіонів сезону-2026/27.